La Alcaldía de Medellín activó protocolos de emergencia tras causar inundaciones tres viviendas en San Cristóbal, con la quebrada La Iguaná en alerta roja por precipitaciones intensas.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, confirmó este domingo la afectación de tres viviendas en el corregimiento de San Cristóbal debido a la intensidad de las precipitaciones registradas durante la noche. La administración municipal desplegó de inmediato a su equipo social para brindar asistencia directa a las familias damnificadas y evaluar los daños en sus estructuras habitacionales.

Activación de protocolos y estado de alerta

La autoridad municipal estableció que la quebrada La Iguaná mantiene un nivel rojo de alerta debido al aumento de su caudal provocado por la lluvia continua. La ciudad se encuentra en fase de monitoreo permanente, con equipos de respuesta desplegados en diversos puntos estratégicos para atender cualquier incidencia adicional que surja durante la jornada nocturna y las próximas horas.

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Impacto histórico y reportes previos

Esta situación se suma a un fin de semana marcado por eventos climáticos severos que han generado más de ochenta llamados al número de emergencias 123. Anteriormente, tormentas eléctricas desde la tarde del viernes hasta la madrugada del sábado causaron cierres viales preventivos en la glorieta de Monterrey, el sector de La Macarena, Bulerías y la intersección de la calle 80 con la loma de Los Bernal, además de incidentes como la caída de árboles y rescates en la quebrada Santa Elena.

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Medidas de seguridad y prevención

Las autoridades, en coordinación con los Bomberos de Medellín y el Dagrd, reiteran la prohibición estricta de acercarse a las riberas de las quebradas o intentar cruzar cauces con niveles crecidos. Se pide a la ciudadanía suspender actividades al aire libre mientras duren las precipitaciones y reportar cualquier emergencia inmediatamente al 123, dado que ya se han atendido más de mil personas afectadas por las inundaciones en diversos sectores.