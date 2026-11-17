Federico Gutiérrez confirma la denuncia de 10 empresas vinculadas a alteraciones tributarias en Medellín. La cartera afectada supera los $1.218 millones en deudas ocultas por irregulares.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ha confirmado que diez empresas privadas han sido formalmente denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en actos de corrupción dentro de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Medellín. Esta medida legal se deriva de una investigación interna que reveló prácticas ilegales destinadas a ocultar obligaciones tributarias de contribuyentes específicos, afectando significativamente las finanzas del Distrito.

Denuncia de Empresas y Confesión del Contratista

El mandatario distrital reveló que el caso tomó forma cuando se descubrió un intento de direccionar gestiones administrativas para que una empresa recibiera un perdón indebido de deudas. En este contexto, una persona vinculada al esquema de irregularidades confesó su participación, lo que llevó a la Alcaldía a presentar la denuncia correspondiente. Gutiérrez subrayó que esta acción no se limita al contratista involucrado, sino que busca alcanzar a las diez empresas que fueron identificadas como partícipes del mismo.

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La declaración oficial del alcalde enfatiza su postura firme contra la corrupción, indicando que tanto los funcionarios públicos como los particulares que ofrezcan dinero a estos servidores serán perseguidos legalmente. El proceso actual ya ha avanzado gracias a la confesión del individuo señalado, quien admitió su rol en la manipulación de información tributaria para beneficiar a sus clientes corporativos.

Alteraciones en la Información Tributaria

La investigación adelantada por la Secretaría de Hacienda identificó presuntas alteraciones en los registros de diez contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio. Específicamente, se detectaron modificaciones en la información de identificación de varias empresas que causaron que sus obligaciones tributarias dejaran de ser visibles en las consultas habituales de cartera del Distrito. Aunque estas deudas desaparecían de las búsquedas estándar, continuaban registradas en el sistema interno, lo que permitió su ocultamiento temporal.

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Se verificó que la cartera asociada a estos diez casos identificados supera los $1.218 millones en obligaciones no cobradas o mal administradas. Adicionalmente, el equipo de investigación encontró que se expedieron 42 certificados de estar al día a nueve de estos contribuyentes, circunstancia que también está siendo investigada para determinar la validez y legalidad de dichos documentos emitidos por la entidad distrital.

Transparencia y Avances en Obras Públicas

Durante un Consejo de Gobierno ampliado presidido este martes, Federico Gutiérrez convocó a gerentes y directores de entidades públicas para reiterar las instrucciones sobre transparencia. El objetivo era alinear las operaciones administrativas en la recta final de su administración, asegurando que la lucha contra la corrupción no se detenga y que se mantengan los estándares éticos requeridos.

En el mismo encuentro, el alcalde reportó que su Administración, a un año, un mes y 14 días de concluir, está cumpliendo todas las metas del Plan de Desarrollo. Gutiérrez señaló que las 1.800 obras de la ciudad van muy bien, con algunas ya entregadas, otras en fase de ejecución y otras por arrancar en los próximos días, reflejando un avance constante en la infraestructura urbana de Medellín.