Federico Gutiérrez confirma la reapertura de la Glorieta de Monterrey en Medellín. La vía permaneció cerrada por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la noche de este miércoles la reapertura de la vía en la Glorieta de Monterrey, ubicada en el sur de Medellín. Esta decisión se toma tras el cierre total impuesto durante varias horas debido al desbordamiento de la quebrada La Presidenta. Las autoridades han restablecido la circulación, aunque los equipos de emergencia continúan en el sector.

Recuperación de la vía tras emergencias climáticas

El mandatario municipal detalló en su cuenta oficial de X que el equipo de trabajo se encuentra en las zonas afectadas por las intensas lluvias. La infraestructura vial había sufrido daños significativos por la corriente de agua y el lodo arrastrado. Los Bomberos de Medellín verificaron el estado del pavimento para garantizar la seguridad de los conductores.

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El cierre de este cruce clave generó una desviación masiva del tráfico hacia vías alternas. Las congestiones en las zonas aledañas impactaron directamente la movilidad del sector sur de la ciudad. La Glorieta de Monterrey conecta El Poblado con la Autopista Sur y otros municipios antioqueños.

Alerta roja y afectaciones en el Valle de Aburrá

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) había emitido una alerta roja para la quebrada La Escopetería y La Presidenta. Este nivel indica un riesgo inminente de desborde por la acumulación de precipitaciones. El aguacero también trajo consigo granizo, aumentando el volumen de agua en las cuencas.

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Las autoridades señalan que la situación fue causada por un aguacero repentino de intensidad considerable. El evento dejó inundaciones y la caída de árboles en varios puntos de la ciudad. Las señales de alerta se activaron temprano en la tarde para prevenir daños mayores.

Impacto en comercios y llamados de precaución

El temporal afectó el funcionamiento de negocios como el almacén Éxito en El Poblado. El agua se filtró por el techo del establecimiento durante el paso de la tormenta. Los ciudadanos son llamados a no acercarse a las riberas de las quebradas para evitar accidentes.

Las líneas de atención de emergencia permanecen habilitadas para reportar incidentes. Los conductores deben transitar con extrema precaución por las vías afectadas. La Alcaldía asegura que su equipo seguirá monitoreando la situación hasta normalizar la seguridad pública.