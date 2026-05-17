Alcalde impulsa programas de formación y apoyo a mujeres y adultos mayores en municipio

La gestora de la Alcaldía ha destacado el liderazgo humano y social que se ha estado impulsando desde la Alcaldía para más de 40 jóvenes en el municipio, quienes actualmente se forman profesionalmente en la Universidad Americana. También se han llevado a cabo procesos con mujeres tejedoras en alianza con empresas privadas, entregando insumos, capacitaciones y talleres orientados al empoderamiento femenino y la generación de ingresos.

Los programas de formación profesional , en colaboración con la Gobernación, han fomentado becas para más de 40 jóvenes del municipio, con la participación de madres cabeza de hogar, adultos mayores y jóvenes.

La gestora de la Alcaldía ha destacado el liderazgo humano y social que se ha estado impulsando desde la Alcaldía para más de 40 jóvenes en el municipio, quienes actualmente se forman profesionalmente en la Universidad Americana. Además, a las mujeres cabeza de familias se les ha fortalecido sus unidades productivas con la entrega de pollos de gorde con alimentación completa hasta su etapa de sacrificio, promoviendo que dupliquen sus ganancias y autonomía económica.

También se han llevado a cabo procesos con mujeres tejedoras en alianza con empresas privadas, entregando insumos, capacitaciones y talleres orientados al empoderamiento femenino y la generación de ingresos. Por otro lado, Saltarín Orozco, de 27 años de edad, ha destacado su acompañamiento a la población adulta mayor con charlas motivacionales, entrega de mercados a más de 100 abuelos en condición de vulnerabilidad y jornadas de salud oral que han permitido la entrega de prótesis dentales a más de 50 adultos mayores.

El trabajo con adultos mayores ha sido otro pilar importante dentro de su labor, desarrollando jornadas integrales que promueven la salud emocional, la integración comunitaria y el reconocimiento de quienes han construido la historia de sus comunidades





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