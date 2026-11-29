El alcalde Dumek Turbay y el presidente Abelardo De la Espriella validan la operación policial que liberó a 76 rehenes en Cartagena el 25 de noviembre.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, respondió con firmeza a las acusaciones de la oposición sobre el operativo de rescate, exigiendo que critiquen respetando a la ciudad tras liberar a 76 personas secuestradas en el almacén Éxito de La Castellana. Este incidente ocurrió en la mañana del 24 de noviembre y culminó exitosamente a la 1:40 de la madrugada del 25 de noviembre, poniendo fin a más de 17 horas de incertidumbre y demostrando la capacidad de la fuerza pública.

Rescate validado por mando unificado presidencial

El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, encabezó la operación de rescate desde un puesto de mando unificado, contando con la participación directa del alcalde Turbay. La intervención fue realizada por los uniformados del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes) de la Policía Nacional, quienes ejecutaron una estrategia intrépida y bien planificada para garantizar la seguridad de todos los involucrados.

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El desenlace positivo de la misión permitió liberar a los rehenes, incluyendo un menor de edad, y desvirtuar cualquier especulación sobre la naturaleza del evento. Las pruebas recolectadas y los testimonios recopilados desde el momento de los hechos reafirman que se trató de un secuestro masivo originado tras un frustrado asalto a un vehículo de transporte de valores en el área comercial.

Oposición cuestiona versión oficial con términos controvertidos

Voceros de la oposición, específicamente el expresidente Gustavo Petro y el representante Alfredo Mondragón, han cuestionado la veracidad del rescate, calificándolo de un show mal montado o un montaje. Gustavo Petro vinculó los hechos al aumento de la pobreza en Cartagena, mientras que Alfredo Mondragón atacó directamente la gestión del presidente Abelardo De la Espriella desde su cargo legislativo.

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Dumek Turbay rechazó estas posturas, argumentando que dudar de las instituciones y la fuerza pública cuando está en juego la vida de los ciudadanos es inaceptable. El mandatario local enfatizó que la oposición no podía celebrar el fracaso del gobierno, recordando que fue elegido por voluntad de 13 millones de compatriotas y que la seguridad no debe ser un campo de batalla político.

Jailer Muñetón identificado como líder de la banda criminal

Todas las evidencias, incluyendo videos y declaraciones de testigos, señalan a Jailer Humberto Muñetón Zapata como el cabecilla del secuestro. Muñetón fue dado de baja durante la operación y su esposa lo defiende como una víctima inocente, pero los rehenes y las grabaciones confirman que él amenazaba con armas y retaba a los uniformados del Copes durante la crisis.

La Fiscalía ha investigado los elementos utilizados, que incluyen escopetas traumáticas, pistolas de juguete y explosivos simulados. Aunque aún se determina si existió una cuarta persona involucrada, la información recabada desmiente las negativas del entorno familiar del líder criminal y consolida la versión oficial del atentado.

Responsabilidad frente a la crisis y próximos pasos judiciales

El presidente Abelardo De la Espriella mantuvo un reporte constante del desarrollo de los hechos, priorizando la resolución de la crisis antes que cualquier otra consideración política. Este comportamiento se contrapone a las narrativas de la oposición, demostrando que actuar con responsabilidad no es un espectáculo, sino una obligación de estado.

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Las autoridades continúan determinando el papel de posibles cómplices y las motivaciones detrás del robo inicial y el secuestro masivo. Sin embargo, estas incógnitas no pueden servir de justificación para la acción criminal que puso en riesgo a decenas de personas inocentes, dejando lecciones claras sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en los centros comerciales.