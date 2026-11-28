El mandatario distrital cumple el deseo de Jhojan Priolo Arenas, un menor de Puerta de Hierro que recibió su instrumento tras iniciar formación con el IPCC.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, entregó este sábado un acordeón profesional a Jhojan Priolo Arenas, un joven residente del barrio Puerta de Hierro, en cumplimiento de una promesa realizada meses atrás durante una visita comunitaria.

Este encuentro significativo permitió satisfacer el sueño manifestado por el menor en septiembre, cuando expresó su firme intención de aprender a tocar el instrumento para consolidarse como un reconocido músico vallenato y alcanzar el prestigioso título de rey vallenato.

Also read Alcalde de Pereira llora ante el Congreso por la falta de ayuda tras el terremoto

Origen de la promesa y conexión del barrio

La solicitud original tuvo lugar en el contexto de la inauguración de la Calle del Ferrocarril, una obra de infraestructura crucial que restableció el vínculo entre Puerta de Hierro y el Corredor de Carga, así como con la zona industrial de Mamonal, tras décadas de aislamiento geográfico y social.

Fue en medio de esa celebración vial cuando Jhojan Priolo Arenas se acercó al mandatario distrital para plantearle su meta artística, aprovechando la presencia oficial para solicitar tanto el instrumento musical como el apoyo necesario para recibir clases profesionales de acordeón.

Advertisement

Formación inicial a través del IPCC

Tras escuchar la aspiración del niño, Dumek Turbay Paz gestionó de inmediato el acompañamiento institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), entidad que se encarga de fomentart la cultura local y ofrecer espacios de desarrollo artístico.

Gracias a esta articulación con el IPCC, el pequeño inició su proceso de aprendizaje y recibió clases de acordeón de manera formal, sentando las bases técnicas necesarias antes de siquiera recibir el instrumento físico que había pedido con tanto entusiasmo al comienzo del año.

Entrega oficial y celebración comunitaria

La entrega oficial del acordeón profesional se realizó personalmente el sábado, cerrando el ciclo iniciado en septiembre y permitiendo que el menor cuente ahora con el equipo adecuado para perfeccionar su interpretación y avanzar en su carrera musical.

El acto estuvo acompañado por una parranda vallenata sin licor, una actividad cultural que congregó a familiares, vecinos y amigos de Jhojan Priolo Arenas, transformando la entrega en un evento festivo que celebró el talento juvenil y el compromiso gubernamental con las aspiraciones de sus ciudadanos.

Advertisement

Impacto en la trayectoria artística del menor

Con este instrumento en sus manos, Jhojan Priolo Arenas continúa su formación musical bajo la tutela del IPCC, con el objetivo concreto de convertirse en un acordeonero de renombre y aspirar al máximo galardón de la música tradicional de la región atlántica colombiana.