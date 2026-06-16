Alcaldesa Alcira Sandoval ordena evaluación de daños tras fuerte tormenta en Soledad

La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, desplegó comisiones técnicas y equipos de Gestión del Riesgo para inspeccionar los daños causados por una tormenta con vientos huracanados que afectó varios barrios, causando inundaciones, caída de árboles y cortes de energía. Se atienden a familias damnificadas y se coordina el restablecimiento de servicios públicos.

La Alcaldía Municipal de Soledad evalúa los estragos causados por un fenómeno meteorológico severo que impactó gran parte de la localidad durante la tarde de este domingo.

El evento atmosférico, caracterizado por fuertes vientos huracanados y descargas eléctricas intensas, provocó el aumento súbito del nivel de arroyos y quebradas, la caída de árboles y la interrupción prolongada del suministro eléctrico, afectando a múltiples barrios de las zonas suroccidental, central y noroccidental del municipio. La alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez ordenó el despliegue inmediato de comisiones técnicas para evaluar los daños materiales y atender a las familias cuyas viviendas pudieran haber resultado afectadas.

Los organismos de socorro y la administración municipal recibieron Reportes de afectaciones provenientes de sectores como Juan Domínguez Romero, La Floresta, Altos de la Metro, Centro, Villa Carmen, Villa Merly y Cachimbero. Los vientos huracanados y el impacto de los rayos dejaron calles bloqueadas por ramas, redes eléctricas en el suelo y vías principales anegadas por las corrientes de agua.

La mandataria soledeña instruyó a su gabinete y a los equipos de Gestión del Riesgo iniciar recorridos de inspección casa por casa en los puntos críticos de los sectores afectados. Estas visitas oficiales buscan consolidar el alcance de daños, la canalización de ayudas a damnificados y la coordinación con las empresas de servicios públicos para el restablecimiento de la energía y el despeje de los escombros que pudiesen obstruir la movilidad.

Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial con el censo deDamnificados y las acciones de recuperación. Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantener la calma, evitar transitar por zonas peligrosas y seguir las indicaciones de los organismos de socorro. La comunidad, por su parte, ha empezado a colaborar en la limpieza de calles y en el apoyo a vecinos más vulnerables.

Este tipo de eventos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes debido a los cambios climáticos, exigen una estructura de respuesta municipal robusta y planes de contingencia bien definidos. La Alcaldía ha anunciado que se activarán los subsidios de emergencia y se gestionarán ayudas con la Gobernación y el Gobierno Nacional para atender la situación.

El balance preliminar indica que, aunque no se reportan víctimas fatales, las pérdidas materiales son cuantiosas y la recuperación tomará días, especialmente en los barrios donde las inundaciones fueron más severas. Las empresas de energía trabajan ya en la reparación de redes, aunque los trabajos se complican por la magnitud de los daños en la infraestructura. La alcaldesa Sandoval reiteró su compromiso de restablecer la normalidad lo antes posible y pidió a los soledeños unirse para superar esta emergencia.

Las clases en las instituciones educativas de los sectores más afectados podrían suspenderse temporalmente, decisión que se comunicará oficialmente. Las vías de acceso a algunos barrios siguen cerradas por la caída de árboles de gran tamaño, lo que dificulta el paso de maquinaria y personal de socorro. Se exhorta a la población a reportar cualquier emergencia a los números oficiales y a no manipular cables eléctricos caídos.

Este suceso pone de manifiesto la necesidad de reforzar la infrastructura de drenaje y la plantación de árboles adecuados en espacios públicos. La Administración Municipal ya había iniciado un programa de合理化 de arbolado urbano, pero la magnitud de este evento lo ha hecho insuficiente. En los próximos días se evaluará la declaratoria de calamidad pública para agilizar la dispobilidad de recursos. La solidaridad entre vecinos ha sido un factor clave para mitigar el impacto social de la tormenta.

Los centros de acopio se han instalado en comarcas y en la sede de la Defensa Civil. El llamado final de las autoridades es a la unidad y a la resiliencia colectiva frente a los desafíos que impone el cambio climático





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