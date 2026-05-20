Alcaldesa de Bello revisará medida para reducir velocidad en avenida Regional, sin cámaras de fotomultas

La alcaldesa de Bello Lorena Gonzales anunció que revisará la medida que restringía la velocidad en la avenida Regional a 50 kilómetros por hora, y no se instalarán las cámaras de fotomultas previstas.

Parece ser que si se pasa por la avenida Regional a la altura de los talleres del Metro de Medellan, no será necesario apretar el freno hasta que su vehiculo este circulando a 50 kilometros por hora.

Todo porque la alcaldesa de Bello Lorena Gonzales anunció que revisará esta medida y su objetivo será que en esta vía se pueda transitar a 80 km/h como se venía haciendo. Tampoco se instalarán las cámaras de fotomultas previstas.

«Hemos tenido un ruido muy fuerte con lo de la instalación de cámaras de fotodetección en nuestro municipio y también por la disminución de la velocidad en la avenida Regional a 50 kilómetros por hora, por lo que se tomaron medidas al respecto», dijo la alcaldesa en este tema. La primera decisión pasa porque las cuatro cámaras que se ubicarían en la autopista Medellín-Bogotá la avenida Regional Oriental (La Seca) y la vía Medellín-San Pedro de los Milagros ya no irán y se van a revisar qué se va a hacer con estos dispositivos.

Entérese: Más de 5.8 millones de fotomultas quedarían sin validez por investigación a organismos de tránsito. En cuanto a la cámara que ya se había instalado la de la avenida Regional Oriental se analizará la viabilidad para el desmonte y su posible reubicación en uno de los puntos en los que ya se tenían ubicados estos dispositivos y no se habían actualizado los equipos.

Sobre la situación de la avenida Regional Occidental la alcaldesa ordenó a su secretario de Movilidad Andrés Camilo Montoya que haga una revisión detallada sobre esta situación y eleve las consultas correspondientes ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial para establecer el regreso de la velocidad a 80 kilómetros por hora en este corredor. Le puede interesar Medellín ya dijo que no le bajaría la velocidad a estas vías tras decisión de un vecino.

Esta vía tiene cámaras de fotodetección en ambos sentidos a la altura de los talleres del Metro de Medellan con las cuales en la actualidad se sancionan entre otras infracciones el pico y placa situación que agudizó la polémica ante la reducción de la velocidad en este corredor. Además esta vía que forma un circuito con la vía Paralela y la autopista Sur en un tramo que pasa por Medellín Itagüí y La Estrella su límite de velocidad es de 80 kilómetros por hora en las tres jurisdicciones.

Se espera que en los próximos días la Alcaldía de Bello confirme la decisión del reversazo tanto de la instalación de las cámaras como de la no reducción de la velocidad en la avenida Regional tema que ha generado molestia en toda la población del norte metropolitano. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín Antioquia Colombia y el Mundo regístrese aquí





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Av Nida Regional Velocidad Alcaldesa Bello Lorena Mitad Camaras Investigacion Agencia Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Comunidades exigen instalación de diálogo regional humanitario en el CatatumboMás de 120 mil personas han salido desplazadas por los constantes combates entre el ELN y disidencias de las FARC.

Read more »

¡Planazo gratis y con crispetas! Vuelven las noches de cine bajo las estrellas en BelloLa Secretaría de Cultura de Bello reactiva las noches de cine gratuito en la terraza de la Biblioteca Marco Fidel Suárez.

Read more »

Proyecto que busca reglamentar la cirugía estética en Colombia se ha hundido cinco veces en el CongresoEn entrevista con Noticias RCN, Lorena Beltrán, promotora del movimiento CirugíaSeguraYa advirtió que los congresistas y las secretarías de Salud deben ha...

Read more »

Sergio Santiago,el barranquillero que le apuesta al Regional MexicanoEl artista presenta ‘Esta rola va pa’ ella’, su nueva canción.

Read more »