Alcaldor de Medellín no está siendo investigado en la causa penal de Aguas Vivas

Explicó que la defensa del actual alcalde de Medellín ha señalado a Federico Gutiérrez, al igual que a Daniel Quintero, en la investigación de Aguas Vivas. Agregó que no ha sido comprobado que Gutiérrez tenga vínculos con algún proceso penal relacionado con los hechos investigados, por lo que limita la participación de la presunta víctima en el caso.

Señaló que Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín , no está siendo investigado en esa causa penal. La actual etapa del proceso no es el escenario para ‘atribuir responsabilidad penal al actual alcalde de Medellín ’ , considerando que tal señalamiento se trata de una estrategia por parte de la defensa de la administración de Daniel Quintero .

Así las cosas, de acuerdo con la togada, ‘esto deberá probarse en debida forma en el escenario idóneo con’, señalando que la defensa deberá presentar las pruebas pertinentes en su debido momento para sustentar un desvío de culpabilidad hacia la administración actual de la alcaldía, liderada por ‘Fico’ Gutiérrez. No se acreditó que Gutiérrez esté vinculado a algún proceso penal relacionado con los hechos que se investigan en el caso de Aguas Vivas , por lo que la afirmación de la defensa ‘no solo carece de respaldo probatorio, sino que aceptar dicha postura estaría limitando la participación de la postulada víctima en el proceso penal y sus derechos a la verdad, justicia y reparación’





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Medellín Alcaldía Daniel Quintero Cuenta Con Tengo Vínculos Antes Juzgados 初审未决

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