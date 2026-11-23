El cantautoro colombiano Alci Acosta revela su diagnóstico de cáncer de próstata, hospitalización en UCI y cancelación de conciertos en 2026 por complicaciones de salud.

El cantante colombiano Alci Acosta ha confirmado públicamente que atraviesa una grave crisis de salud debido a un cáncer de próstata, una enfermedad que fue diagnosticada recientemente y que ha obligado al artista a interrumpir su carrera artística temporalmente.

Acosta reveló estos detalles durante una entrevista exclusiva concedida al programa de televisión La Red, donde compartió con sus seguidores la gravedad de su situación médica y el proceso de tratamiento que actualmente está llevando a cabo para combatir la enfermedad.

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Inicio de síntomas y diagnóstico tardío

Los primeros indicios de la enfermedad aparecieron de manera inesperada cuando Alci Acosta se encontraba ofreciendo un concierto en Cuenca, Ecuador, momento en el que experimentó un dolor intenso e insoportable en una de sus piernas que no mejoró con el tiempo.

Tras este incidente en Ecuador, el músico tuvo que viajar a Quito, luego a Bogotá y finalmente a Barranquilla, donde los médicos ordenaron una serie de exámenes exhaustivos tras observar que el dolor no desaparecía y la condición empeoraba con cada día.

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Los resultados de estas pruebas revelaron la presencia de un tumor complicadísimo en la próstata, llevando al artista a declarar con honestidad que le detectaron un cáncer en ese órgano vital, una noticia que cambió drásticamente sus planes y prioridades personales.

Hospitalización en UCI y tratamientos médicos

El artista, nacido en Soledad, Atlántico, ha recibido cinco sesiones de radioterapia con el objetivo principal de detener el crecimiento del tumor, sin embargo, estos procedimientos médicos rigurosos le causaron complicaciones graves que requirieron atención especializada inmediata.

Como consecuencia directa de las complicaciones derivadas de la radioterapia, Alci Acosta fue internado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica La Misericordia Internacional en Barranquilla durante el mes de agosto de 2026.

Sus familiares revelaron en aquel entonces que el cantautor fue llevado a urgencias debido a afecciones severas tanto en los riñones como en la próstata, permaneciendo en el hospital por poco más de un mes en una situación que él mismo calificó como crítica y límite.

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Secuelas actuales y diálisis permanente

Alci Acosta expresó que el momento crítico en la UCI fue tan intenso que él no se enteró de la gravedad real de su condición hasta después, reconociendo que estuvo prácticamente del otro lado de la muerte antes de iniciar su larga recuperación actual.

Como secuela permanente de los tratamientos médicos intensivos, el cantante debe realizarse diálisis cada día de por medio, unas sesiones que duran alrededor de cuatro horas y que él describe como bastante engorrosas y desgastantes para su calidad de vida diaria.

Cancelación de giras y futuro artístico

Debido a esta severa situación de salud, Alci Acosta se vio obligado a cancelar completamente la agenda de presentaciones que tenía programada para el año 2026, incluyendo conciertos en Bogotá, Bucaramanga, Nueva York y San Salvador.

Mientras se recupera, el artista descarta rotundamente la posibilidad de regresar a los escenarios en el corto plazo, afirmando que por ahora no hay posibilidad de que vuelva a cantar, aunque mantiene su esperanza y determinación para seguir luchando.