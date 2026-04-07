Alcohol y Cerebro: El Impacto del Consumo Excesivo en la Memoria y el Aprendizaje

Un experto en radiodiagnóstico de la Universidad de Murcia, el Dr. José Manuel Felices Farías, advierte sobre los efectos devastadores del consumo excesivo de alcohol en el cerebro, especialmente en áreas relacionadas con la memoria y el aprendizaje. El alcohol afecta directamente al hipocampo, dificultando la formación de nuevos recuerdos y la recuperación de los ya existentes. Además, el consumo de alcohol no favorece el descanso, a pesar de la creencia popular.

Más allá de los conocidos efectos del alcohol en órganos como el hígado y el corazón, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas impacta significativamente el funcionamiento cerebral, especialmente en áreas cruciales para la memoria y el aprendizaje.

Investigaciones científicas, como las citadas por el diario El Clarín, coinciden en señalar que el consumo excesivo de alcohol puede desencadenar graves problemas de salud, incluyendo cirrosis, diversas afecciones cardiovasculares y un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, los efectos del alcohol no se limitan al ámbito físico; su influencia directa sobre el cerebro es un aspecto fundamental a considerar. El alcohol, a menudo presente en contextos sociales festivos como bodas, cumpleaños y celebraciones de fin de año, o utilizado como un mecanismo de afrontamiento ante situaciones emocionales complejas como la tristeza o la depresión, ejerce una poderosa influencia sobre el cerebro, alterando su funcionamiento de maneras a menudo subestimadas.\El médico José Manuel Felices Farías, experto en radiodiagnóstico de la Universidad de Murcia, ha alertado a través de sus redes sociales sobre los efectos del alcohol en el cerebro, enfatizando la pérdida de la capacidad de crear nuevos recuerdos como una de las consecuencias directas del consumo de alcohol. El especialista explica que el alcohol afecta directamente al hipocampo, una región cerebral vital para la formación y consolidación de la memoria y el aprendizaje. En un video ampliamente difundido en TikTok, Felices Farías detalla cómo el alcohol bloquea los receptores ubicados en el área de la memoria, impidiendo que el cerebro pueda 'guardar' información de manera efectiva, lo que conduce a las típicas lagunas mentales asociadas con la embriaguez. Bebidas como el vino, la cerveza y el whisky, según el experto, pueden dañar las neuronas del hipocampo, dificultando no solo la creación de nuevos recuerdos, sino también la recuperación de recuerdos ya existentes. El médico subraya que, si bien el alcohol puede ofrecer una sensación temporal de olvido de experiencias negativas, también puede provocar la pérdida de recuerdos valiosos e importantes. Felices Farías, en una entrevista con el medio español 20 minutos, advirtió contra el uso del alcohol como herramienta para gestionar estados de ánimo como la ansiedad y el estrés, explicando que esta práctica puede agravar la situación, comparándola con 'echar más gasolina al fuego'.\El especialista también desmitifica la creencia popular de que el consumo de alcohol antes de dormir favorece el descanso. Aunque el alcohol puede inducir una sensación inicial de sedación, a largo plazo deteriora la calidad del sueño. Felices Farías señala que el alcohol 'anestesia' en un principio, pero a la larga 'destroza la arquitectura del sueño', reduciendo especialmente la fase REM, crucial para la consolidación de la memoria y los procesos de aprendizaje. Este efecto, combinado con la interferencia en la capacidad de formar nuevos recuerdos y recuperar los antiguos, destaca la importancia de comprender y tomar en serio los efectos del alcohol en el cerebro. Es crucial ser consciente de cómo el alcohol impacta la cognición y las funciones cerebrales para tomar decisiones informadas sobre su consumo. Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora





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