Aldair Quintana vuelve a Colombia: Tolima ya tiene rival y sueña con otra noche histórica en Libertadores

El arquero ibaguereño Aldair Quintana regresa a Colombia con Independiente del Valle para enfrentar a Deportes Tolima en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La serie promete intensidad y emociones, y el historial reciente entre ambos equipos alimenta la esperanza del 'Vinotinto y Oro'. Será además la segunda ocasión en la que Deportes Tolima dispute unos octavos de final de Copa Libertadores.

El arquero ibaguereño Aldair Quintana regresa a Colombia con Independiente del Valle para enfrentar a Deportes Tolima en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 .

El sorteo realizado por la Conmebol en Luque, Paraguay, definió que el equipo dirigido por Lucas González enfrentará al cuadro ecuatoriano en una serie que promete intensidad y emociones. La serie comenzará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y se definirá en territorio ecuatoriano, debido a que Independiente del Valle terminó líder de su grupo y obtuvo el beneficio de cerrar como local.

Los compromisos se disputarán después del Mundial 2026, entre el 11 y el 20 de agosto. Uno de los focos principales de la serie estará sobre Aldair Quintana, quien vuelve a su tierra convertido en una de las piezas más importantes del equipo ecuatoriano. El guardameta ha tenido destacadas actuaciones durante la temporada y su presencia le añade un componente emocional y especial a una llave que ya de por sí genera expectativa entre la afición tolimense.

El historial reciente entre ambos equipos alimenta la esperanza del 'Vinotinto y Oro'. Deportes Tolima ya enfrentó a Independiente del Valle en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 y salió bien librado ante el cuadro 'Matagigantes'. En Ecuador igualaron 2-2 en un compromiso vibrante, mientras que en Ibagué el conjunto pijao se impuso 1-0, resultados que hoy sirven como impulso anímico para afrontar esta nueva serie internacional.

Será además la segunda ocasión en la que Deportes Tolima dispute unos octavos de final de Copa Libertadores. La primera vez también fue en 2022, cuando enfrentó a Flamengo y quedó eliminado con un marcador global de 8-2.

El equipo de Lucas González se convirtió en el único representante colombiano que avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, luego de finalizar segundo del Grupo B con 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Tolima logró superar en la fase de grupos a clubes como Nacional de Uruguay y Universitario de Perú, consolidando una campaña que hoy tiene al club soñando en grande





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