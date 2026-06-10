Alejandra Salguero aclara la situación con Tebi Bernal tras su reencuentro en Medellín

Tras ser vistos juntos en un centro comercial, Alejandra Salguero desmiente rumores de reconciliación con Tebi Bernal y afirma que atraviesa una etapa de reflexión personal, mientras la expareja continúa generando especulaciones en redes sociales.

El esperado reencuentro entre los exchicos reality Tebi Bernal y Alejandra Salguero ha generado gran expectativa tras ser captados juntos en un centro comercial de Medellín.

Este encuentro, que fue capturado en un video publicado por el creador de contenido Bryan Varón en Instagram, aviva los rumores sobre una posible reconciliación entre la expareja. Desde su salida de La casa de los famosos Colombia, Tebi había expresado en reiteradas entrevistas su deseo de conversar con Alejandra para cerrar asuntos pendientes, aunque ella había optado por mantenerse a distancia.

En las imágenes, se observa a ambos compartiendo en el mismo espacio durante un encuentro de familiares y allegados de los finalistas del reality; mientras Tebi conversaba con su hija, Alejandra interactuaba con otras personas. La grabación se viralizó rápidamente, siendo interpretada por muchos como una señal de que han retomado contacto tras meses de distanciamiento.

Paralelamente, un video de Sofía, otra figura cercana al modelo, generó controversia al insinuar que Alejandra no estaría cómoda con algunas amistades de Tebi, lo que intensificó las especulaciones. Ante la avalancha de comentarios en redes, Alejandra Salguero aclaró directamente mediante una dinámica de preguntas y respuestas que no ha regresado como pareja con Tebi. Subrayó que prioriza su tranquilidad y reflexión personal, y que la madurez implica tomar decisiones pensando en el bienestar propio y ajeno.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha confirmado una reconciliación, y los seguidores permanecen atentos a cualquier indicio sobre el futuro de su relación. Mientras tanto, también se habla de la separación definitiva entre Tebi y Alexa Torrex, quien declaró recientemente que se centra por completo en sus proyectos personales y profesionales





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tebi Bernal Alejandra Salguero La Casa De Los Famosos Colombia Reencuentro Reconciliación Relación Sentimental Redes Sociales Espectáculo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crecen los rumores: Tebi Bernal, finalista de La Casa de los Famosos, habría sido visto con su exparejaEl finalista de la tercera temporada ha generado polémica tras aparecer en redes, al parecer, en compañía de la modelo.

Read more »

Asesinan a bala a Mayra Alejandra Vera Duarte, alias La Mona, excompañera sentimental de ‘Castor’Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida con el alias de ‘La Mona’ y reconocida por las autoridades como excompañera sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, fue asesinada a bala en las últimas horas en el conjunto residencial Horizonte de Villa Campestre, en jurisdicción de Puerto Colombia.

Read more »

“Le dispararon con una pistola con silenciador”: sicarios asesinan a alias La Mona, excompañera sentimental de ‘Castor’Un nuevo hecho de sangre sacudió el área metropolitana de Barranquilla la mañana de este martes 9 de junio, luego de que Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida con el alias de ‘La Mona’ y señalada en el pasado por las autoridades de tener vínculos con la estructura criminal Los Costeños, fuera asesinada a bala en el conjunto residencial Horizonte,...

Read more »

¿Quién era alias ‘La Mona’? La mujer asesinada en Villa Campestre y señalada de integrar el entorno de Los CosteñosMayra Alejandra Vera Duarte fue atacada a bala en un conjunto residencial de Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla.

Read more »