El Premio Pritzker Alejandro Aravena detalla cómo el Hospital para la Paz en Cumaral utiliza el diseño participativo para atender a víctimas de violencia sexual del conflicto armado colombiano.

El arquitecto chileno Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker en 2016, ha confirmado que liderará el diseño y la construcción del Hospital para la Paz en Cumaral, Meta. Este centro médico se erige como una respuesta concreta a uno de los capítulos más dolorosos plasmados en el Acuerdo de Paz firmado hace diez años. El proyecto tiene como misión principal brindar atención especializada a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano.

Mecanismo de Diseño Participativo con Víctimas

La propuesta arquitectónica se fundamenta en un modelo de diseño participativo que coloca a las víctimas como líderes del proceso creativo y no solo como receptoras pasivas de servicios. Aravena explicó que esta metodología tiene sus raíces en la experiencia de construcción de vivienda social, donde la evidencia demuestra que la mitad de los espacios son creados por la propia comunidad y no exclusivamente por ingenieros.

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El objetivo central es incorporar a quienes finalmente utilizarán el hospital para definir las necesidades reales. Esta aproximación busca identificar con precisión las preguntas que los arquitectos deben responder, evitando el riesgo de resolver incorrectamente las necesidades del paciente. El proceso incluye talleres para entender expectativas, miedos, deseos y dificultades específicas del trauma sufrido.

Conexión con Doris Salcedo y Modelo Panzi

La selección del equipo de Aravena no fue casual, sino una recomendación directa de la artista colombiana Doris Salcedo, quien trabaja con la red de víctimas. Aravena reveló que admiraba profundamente a Salcedo, pero desconocía su trabajo personal hasta que ella sugirió su nombre en Chile, destacando el enfoque participativo de su oficina.

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El hospital integrará un modelo clínico inspirado en el enfoque Panzi, desarrollado por el doctor Denis Mukwege, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2018 en la República Democrática del Congo. Esta tipología hospitalaria está específicamente diseñada para personas que han sufrido niveles extremos de trauma psicológico y físico, diferenciándose de la atención médica genérica.

La colaboración con Salcedo permitió conectar la sensibilidad artística con la precisión arquitectónica necesaria para sanar heridas profundas. Aravena afirmó que la evidencia muestra que la gente debe ser parte de la solución y no del problema en la construcción de espacios de salud restaurativa.

Desafíos Técnicos y Normativos en el Meta

La construcción del centro implica superar variables concretas como el presupuesto, los plazos establecidos y las estrictas normativas del Ministerio de Salud. Aravena describió el hospital como el programa más complejo que un arquitecto debe resolver, comparándolo con un trabajo de relojería que debe funcionar a la perfección.

Además de las restricciones físicas, el proyecto debe gestionar dimensiones intangibles, emocionales y simbólicas. Se busca que tanto los municipios como el Ministerio de Salud comprendan los beneficios futuros y flexibilicen algunas normas para adaptarse a una tipología de hospitalización específica y no genérica.

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Los talleres de participación tienen como fin acordar qué es posible y qué no, alineando los intereses de todos los actores involucrados. El equipo trabaja para que las víctimas, las autoridades y los constructores se encuentren del mismo lado del problema, garantizando que el espacio refleje fielmente las necesidades de sus usuarios finales.