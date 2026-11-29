Barranquilla busca organizar la final de la Copa Libertadores. El alcalde Alejandro Char negocia con Conmebol tras un impacto económico de US$60 millones y alta satisfacción turística.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, está liderando una campaña estratégica para conseguir que la ciudad atlántica sea la sede de la próxima final de la Copa Libertadores. Esta gestión de alto nivel se desarrolló en Montevideo, Uruguay, donde se celebró la edición más reciente del torneo entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario. El mandatario aprovecharó este encuentro continental para reunirse directamente con los máximos dirigentes del fútbol sudamericano.

Logros económicos impulsan la candidatura local

La solicitud de Barranquilla cuenta con un respaldo financiero contundente derivado de la reciente Copa Sudamericana. La administración distrital reveló que el evento dejó un impacto económico estimado en US$60 millones. Esta cifra se asoció directamente con la generación de cerca de 9.000 puestos de trabajo temporales durante la realización de la competencia.

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La data recopilada por la Encuesta de Turismo Receptivo, aplicada entre el 17 y el 21 de noviembre, demostró una alta motivación de viaje. El 71,6 por ciento de los visitantes llegó específicamente para asistir a la final. La proporción fue aún mayor entre los turistas internacionales, quienes representaron el 75,3 por ciento del total. Estos viajeros procedían de 19 países diferentes.

La demanda interna también fue significativa. El 22,5 por ciento de los visitantes encuestados provenía de otras ciudades colombianas, principalmente Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Valledupar. La infraestructura de transporte mostró una alta eficiencia, con el sistema Transmetro movilizando a más de 35.000 usuarios. De estos, 32 buses articulados trasladaron a cerca de 4.500 personas directamente al estadio.

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Alta satisfacción y visibilidad internacional

Los índices de satisfacción turistica superaron las expectativas de la Alcaldía. El 97,5 por ciento de los turistas encuestados manifestó su complacencia con la estadía en la ciudad. Además, el 80,1 por ciento aseguró que recomendaría Barranquilla como destino turístico. Más del 93 por ciento de los asistentes visitó el Gran Malecón, uno de los principales atractivos de la región.

La exposición mediática global del evento también sirvió como argumento clave. El monitoreo digital realizado entre el 16 y el 22 de noviembre registró más de 277.000 menciones en redes sociales. Esto generó un alcance estimado superior a 1.130 millones, equivalente a 3,46 veces el alcance de la conversación digital del Carnaval de Barranquilla de 2026.

Negociaciones con directivos del fútbol mundial

La reunión en Uruguay contó con la presencia de figuras de alto rango en la dirigencia deportiva. Alejandro Char sostuvo conversaciones con Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol; y Aniano Iglesias, asesor de fútbol mundial. También dialogó con Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El mandatario expresó su entusiasmo para seguir recibiendo eventos de primer nivel. Definieron el estadio Metropolitano como parte fundamental de la apuesta para continuar recibiendo encuentros internacionales. Char declaró públicamente que la ciudad está lista, contenta y hambrienta de más glorias deportivas para el fútbol colombiano.

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Requisitos logísticos y ampliación del estadio

El proceso de selección de sedes exige el cumplimiento de estrictos estándares logísticos. Según el procedimiento descrito por Conmebol en 2021, las ciudades deben presentar un dossier detallado. Este documento debe incluir información sobre los escenarios deportivos, campos de entrenamiento y la oferta hotelaria disponible para equipos y delegaciones.

Un factor determinante en la candidatura es la capacidad del estadio principal. Las obras de ampliación, iniciadas el 18 de enero y extendidas durante más de diez meses, transformaron la infraestructura. Estas intervenciones elevaron la capacidad del estadio de 43.000 a 65.000 espectadores, cumpliendo con los requerimientos técnicos exigidos.

La aspiración de Barranquilla tiene antecedentes recientes en la diplomacia deportiva regional. Según informó Caracol Radio el 20 de noviembre, la ciudad tenía previsto oficializar su candidatura para organizar la final de la Libertadores de 2028. Este anuncio estaba programado para un consejo de Conmebol realizado en la capital del departamento del Atlántico.