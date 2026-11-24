Alejandro Correa Arenas, de 15 años, fue encontrado vivo en Santo Domingo Savio tras desaparecer el 18 de noviembre. La Alcaldía y su familia celebran el hallazgo tras días de búsqueda comunitaria.

Alejandro Correa Arenas, un adolescente de quince años de edad, fue localizado con vida en la localidad de Santo Domingo Savio en Medellín. Su reaparición se confirmó el lunes, finalizando una ausencia que se había prolongado durante cinco días completos desde su última vista.

El hallazgo confirmado por la Alcaldía

El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, anunció oficialmente el desenlace del caso mediante su cuenta en la plataforma X. El funcionario destacó que Alejandro Correa Arenas apareció con vida y agradeció a todas las personas que colaboraron en la búsqueda.

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En su publicación, Arcila mencionó explícitamente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, así a la Secretaría de Paz y Derechos Humanos por su participación directa. Se compartió un comunicado oficial de la Alcaldía de Medellín que incluía una fotografía del adolescente junto al mensaje de que había sido encontrado.

La búsqueda de la comunidad y su familia

Alejandro Correa Arenas desapareció la noche del 18 de noviembre en su sector de residencia. Un video de seguridad registrado en la zona mostró al joven saliendo de su vivienda, hecho que marcó el inicio de la incertidumbre para su grupo familiar. Su madre, Jennifer Arenas, lideró una intensa campaña para recuperar a su hijo.

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La familia describió a Alejandro Correa Arenas como un joven tranquilo que no solía pasar mucho tiempo en la calle. Se solicitó a la ciudadanía que reportara cualquier información a las autoridades para facilitar su regreso seguro. La imagen del adolescente se viralizó en redes sociales, manteniendo el caso en primer plano.

Acciones conjuntas y protocolos institucionales

Para sostener la esperanza y la presión social, la comunidad organizó una velatón en la biblioteca de Santo Domingo Savio. Participaron amigos, familiares y residentes del sector en recorridos de búsqueda coordinados con instituciones. La dependencia gubernamental acompañó estos esfuerzos de manera directa desde el inicio.

La Ruta Urgente de Búsqueda activó sus protocolos para atender la desaparición. Esta línea de atención, disponible las veinticuatro horas al día, está operando en el número 305 404 53 79. Los ciudadanos también pueden reportar avistamientos a través de la línea de emergencias 123.