El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, otorgó un reconocimiento oficial al alcalde Alejandro Char por la remodelación del estadio Metropolitano y la preparación de Barranquilla para la Final de la Sudamericana 2026.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, recibió la Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano de manos de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Este reconocimiento oficial fue entregado en un acto solemne para honrar la contribución decisiva de la administración local en la organización de la final de la Sudamericana 2026.

La distinción también celebra el esfuerzo colectivo para fortalecer la infraestructura deportiva de la ciudad, destacando especialmente la remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Este honor oficializa el éxito de la coordinación institucional que ha permitido que Barranquilla se consolide como una sede de talla mundial para el fútbol continental.

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Reconocimiento a 1500 Trabajadores del Supermetro

La propuesta para otorgar esta distinción fue presentada directamente por Alejandro Domínguez, quien resaltó el compromiso del mandatario distrital con el desarrollo del fútbol sudamericano. La resolución oficial señala que la participación activa de Char fue fundamental para la preparación de Barranquilla como escenario de la gran final.

En sus redes sociales, el alcalde Alejandro Char agradeció personalmente a Domínguez y a todo el Comité Ejecutivo de la Conmebol por confiar en la capacidad de la capital atlantense. Char dedicó el premio a los más de 1.500 trabajadores que, durante 56 semanas, trabajaron día y noche para llevar el Supermetro a otro nivel y garantizar el éxito del evento.

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La obra de remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez fue un punto clave en la resolución del consejo de la Conmebol. Estas intervenciones se consideran un legado permanente para Barranquilla y las futuras generaciones, representando un fuerte impulso al fortalecimiento del deporte en la región y al confort de los aficionados que asistirán al partido decisivo.

Visión y Legado Deportivo de la Ciudad

El organismo continental destacó el liderazgo, la dedicación y la visión estratégica del alcalde Char en la promoción del fútbol. Se reconoció su aporte directo a los valores de integración y confraternidad que representa este deporte en Sudamérica, elementos esenciales para el éxito de la competición.

La ciudad fue designada oficialmente como escenario de la final y ha contado con el respaldo total de la Alcaldía para avanzar en la organización del certamen. Esta coordinación institucional ha sido clave para el acompañamiento a los preparativos del evento, asegurando que todos los requisitos técnicos y logísticos estén cumplidos.

Alejandro Char expresó que Barranquilla cree en grande y que nada le queda grande para cumplir sus metas. Con este reconocimiento, la ciudad confirma su capacidad para ejecutar proyectos de magnitud y su compromiso con la excelencia en la organización de eventos deportivos internacionales de alta jerarquía.