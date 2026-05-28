Alejandro Estrada tomó una decisión sorprendente en caso de ser el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. El participante decidió dividir el premio económico entre él y Tebi Bernal.

Un participante de La Casa de los Famosos Colombia tomó una decisión sorprendente que ha dejado a todos con la boca abierta. Tras la llegada de los 'jefes de campaña' a la competencia, Alejandro Estrada y Tebi Bernal , amigos a lo largo de la competencia, tuvieron un disgusto.

Tebi sintió celos porque Alejandro decidió ser el 'jefe de campaña' de Alexa Torrex, lo que cuestionó la lealtad de Tebi. Finalmente, tras varios intentos, ambos participantes lograron solucionar su malentendido.

Sin embargo, en medio de esa coyuntura, Alejandro Estrada tomó una sorpresiva decisión en caso de ser el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Alejandro Estrada dividiría el premio económico, en caso de ganar La Casa de los Famosos Colombia 2026, entre él y Tebi Bernal.

Esto se debe a que Alejandro Estrada se percató de que el dinero es importante para Tebi Bernal y que, por ende, le entregará una parte en caso de obtener los 400 millones de pesos. Además, Alejandro Estrada confirmó que el premio se dividirá porque, desde que gane uno, la victoria sería para todo el grupo denominado 'los especialistas'.

Después de la reconciliación, Tebi Bernal aseguró que él ya siente que es un ganador por hacer parte de los cuatro finalistas de La Casa de los Famosos Colombia 2026. Tebi Bernal también pidió a sus seguidores que voten por el actor para unir fuerzas en la final de la competencia





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

La Casa De Los Famosos Colombia Alejandro Estrada Tebi Bernal Premio Económico Finalistas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La reacción de Nataly Umaña si Alejandro Estrada gana La Casa de los FamososNataly Umaña respondió comentario sobre si Alejandro Estrada gana La Casa de los Famosos.

Read more »

Alejandro Estrada y Tebi se enfrentan por dinero en La Casa de los FamososEn la recta final del reality, Alejandro Estrada y Tebi Bernal protagonizan un tenso cruce sobre temas de plata, avivando el debate entre seguidores.

Read more »

Alejandro Estrada y Yuli Ruíz se reencontraron en La Casa de los FamososLa tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia está llegando a su fin y los cuatro finalistas han manifestado su emoción por lograr sobrevivir más de cuatro meses aislados de su realidad. El regreso de los exparticipantes generó gran conmoción entre los famosos, pues se presenciaron reencuentros especiales y se revivieron varias de las polémicas más fervientes de la competencia.

Read more »

Nataly Umaña se confesó sobre cuál sería su reacción si Alejandro Estrada gana ‘La Casa de los Famosos’La actriz hizo parte de la primera temporada del programa, protagonizando uno de los momentos más recordados del 2024.

Read more »