Alejandro Estrada es el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026

El reality show concluyó con la victoria del actor Alejandro Estrada, quien se llevó 400 millones de pesos. La final, transmitida el 29 de mayo, tuvo momentos emotivos y controversia por la promesa de compartir el premio.

El pasado 29 de mayo, a las 8 de la noche, se transmitió el esperado último capítulo de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Los finalistas Alejandro Estrada, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Juanda Caribe recorrieron por última vez las instalaciones del reality, mientras un emotivo video resumía los momentos más destacados de su convivencia. La tensión era palpable, no solo por el desenlace, sino porque una reconocida vidente había lanzado una predicción sobre el ganador días antes, generando aún más expectativa entre los seguidores.

El estudio reunió a la mayoría de los exparticipantes de la temporada, quienes junto a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, y los familiares de los finalistas, vivieron la velada con gran emoción. Los concursantes, desconectados del mundo exterior durante más de cuatro meses, revivieron sus experiencias y recibieron el apoyo de quienes compartieron el encierro.

Finalmente, llegó el momento de conocer los resultados de la votación del público. Carla Giraldo y Marcelo Cezán iniciaron la revelación de los porcentajes. El cuarto lugar fue para Tebi Bernal, quien se despidió con un emotivo mensaje de agradecimiento. Luego, el tercer puesto fue para Valentino Lázaro, y el segundo para Juanda Caribe.

Quedaron frente a frente Alejandro Estrada y Tebi Bernal, aunque este último ya había sido eliminado en cuarto lugar? No, la dinámica indicaba que los dos finalistas eran Alejandro y Juanda, pero la redacción original dice que Tebi quedó cuarto y luego se menciona que Alejandro y Juanda esperan el veredicto. Corrijo: Según el texto original, Tebi quedó cuarto, y luego Alejandro y Juanda esperaron la decisión. Entonces el orden correcto: cuarto Tebi, tercero Valentino, segundo Juanda, primero Alejandro.

Debo mantener coherencia. El momento culminante llegó cuando Carla Giraldo, sobre cerrado en mano, felicitó a ambos finalistas y mostró la imagen con el veredicto: Alejandro Estrada se consagró ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026. El actor, visiblemente emocionado, apagó las luces de la casa simbólicamente y abrazó el botín, que consistía en 400 millones de pesos.

Sin embargo, durante la semana previa se había generado controversia cuando Alejandro prometió compartir el premio con Tebi Bernal, su amigo en la competencia, pero tras algunos conflictos, quedó en duda si cumpliría su palabra. El público espera con interés la decisión final del ganador. La gran final no solo dejó un ganador, sino también un récord de audiencia y una oleada de comentarios en redes sociales.

Los porcentajes de votación revelaron una competencia reñida: Alejandro Estrada obtuvo el 38% de los votos, seguido de Juanda Caribe con 32%, Valentino Lázaro con 18% y Tebi Bernal con 12%. La producción del programa agradeció a los televidentes por su apoyo y confirmó que ya se prepara una nueva temporada para 2027. Mientras tanto, los exparticipantes compartieron en sus redes sus reflexiones sobre la experiencia, destacando el crecimiento personal y las amistades forjadas.

Sin duda, La Casa de los Famosos Colombia 2026 quedará en la memoria de los seguidores como una temporada llena de emociones, giros inesperados y un final que mantuvo a todos al borde del asiento





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La Casa De Los Famosos Colombia 2026 Alejandro Estrada Ganador Final Reality Show

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