Alejandro Estrada se corona como ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Alejandro Estrada se convierte en el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, tras vencer en una emocionante final a Juanda Caribe y Valentino Lázaro. El actor cucuteño se lleva el premio de 400 millones de pesos.

Alejandro Estrada , el actor cucuteño, se convirtió en el gran ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, tras una reñida final que mantuvo en vilo a millones de televidentes.

La votación final, que se cerró minutos antes del anuncio, reflejó el apoyo masivo que el participante recibió durante las últimas semanas, consolidándose como el favorito del público. En una noche cargada de emociones, Estrada logró imponerse sobre Juanda Caribe, quien obtuvo el segundo lugar, y Valentino Lázaro, que se quedó con el tercer puesto. La cuarta posición fue para otro finalista, completando así el podio de la competencia.

La reacción de Alejandro Estrada al escuchar su nombre fue un estallido de alegría y gratitud. Junto a Juanda Caribe, ambos se persignaron y se abrazaron mientras los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán se disponían a revelar el veredicto. Cuando finalmente se anunció que él era el ganador, Estrada no pudo contener el llanto, alzó los brazos y agradeció a Colombia por el apoyo incondicional.

Posteriormente, con nostalgia recorrió con la mirada la sala que fue su hogar durante meses, tomó el maletín con los 400 millones de pesos y, con lágrimas en los ojos, apagó las luces del set, en un gesto simbólico que marcó el cierre de una etapa inolvidable. El camino de Alejandro Estrada en el reality estuvo marcado por una estrategia inteligente y una capacidad innata para leer las dinámicas del juego.

A lo largo de las 14 semanas de competencia, el actor se ganó el cariño de sus compañeros y del público por su carisma, su sinceridad y su habilidad para resolver conflictos. En la final, la tensión era palpable, y los momentos previos al anuncio estuvieron cargados de suspenso. Los finalistas se tomaron de las manos, respiraron profundo y esperaron con ansias la imagen que determinaría al vencedor.

Tras la victoria, Estrada abrazó a Juanda Caribe, quien demostró ser un gran competidor y amigo, y ambos celebraron el logro con la humildad que los caracterizó durante todo el concurso. La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026 mantuvo a la audiencia al filo del asiento, con giros inesperados, alianzas cambiantes y momentos de alta tensión emocional.

Alejandro Estrada no solo se lleva el premio económico, sino también el reconocimiento de haber sido uno de los participantes más queridos y respetados. Su victoria es un reflejo del cariño del público colombiano, que supo valorar su autenticidad y su fortaleza en cada desafío. Sin duda, su nombre quedará grabado en la historia del reality como un ejemplo de perseverancia y talento





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Alejandro Estrada La Casa De Los Famosos Colombia Ganador Reality Show Final

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