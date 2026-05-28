Alejandro Estrada y Yuli Ruíz se reencontraron en La Casa de los Famosos

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia está llegando a su fin y los cuatro finalistas han manifestado su emoción por lograr sobrevivir más de cuatro meses aislados de su realidad. El regreso de los exparticipantes generó gran conmoción entre los famosos, pues se presenciaron reencuentros especiales y se revivieron varias de las polémicas más fervientes de la competencia.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia está llegando a su fin y los cuatro finalistas han manifestado su emoción por lograr sobrevivir más de cuatro meses aislados de su realidad, sin sus familiares y con personas desconocidas.

El regreso de los exparticipantes generó gran conmoción entre los famosos, pues se presenciaron reencuentros especiales y se revivieron varias de las polémicas más fervientes de la competencia. Uno de los momentos más esperados fue el reencuentro entre Alejandro y Yuli, quienes sostuvieron un acercamiento sentimental en meses pasados.

Pese a que dicho encuentro se dio por medio de un congelado, el actor aprovechó la oportunidad para hablar con la antioqueña sobre el vínculo que sostuvieron en competencia, los errores que cometieron y los asuntos que quedaron pendientes por resolver entre ambos. Yuli también aprovechó el congelado para dedicarle un sentido mensaje al finalista, expresando no sentir ningún tipo de arrepentimiento tras haber protagonizado su vínculo sentimental.

La mujer también manifestó su apoyo al actor para que pueda lograr convertirse en el ganador de la tercera temporada. Además, se dio a conocer que la capturada alias La Churca en Arauca, fue vinculada al atentado contra batallón en Tunja en 2025.

Por otro lado, desde Perú se reveló que quieren de vuelta a Rodrigo Ureña tras el fracaso que vivió con Millonarios. Finalmente, se dio a conocer que el sueño que Yeison Jiménez dejó antes de morir hoy es realidad, su hotel cerca a Bogotá ya está listo para recibir a los huéspedes





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