Alejandro Gutiérrez en Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Alejandro Gutiérrez compite en el salto ecuestre de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El jockey bogotano busca destacar con Villeroy Van Het Harteveld Z entre los mejores jóvenes del mundo.

Alejandro Gutiérrez, representante de Colombia en la modalidad de salto ecuestre, se ha ubicado en la quinta posición durante la ronda clasificatoria A de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Este importante evento internacional se está celebrando en el Centro Ecuestre de Diamniadio, en Senegal, y congrega a veinticuatro jinetes seleccionados para competir en la disciplina.

Desempeño en las Rondas Iniciales

Gutiérrez completó su participación en la primera fase de clasificación el día de ayer, estableciendo un tiempo competitivo que lo posiciona como uno de los favoritos entre los jóvenes participantes. La prueba requiere una precisión técnica extrema, donde cada movimiento del animal y la coordinación del jinete son evaluados meticulosamente por el jurado internacional.

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El joven bogotano de dieciséis años demostró una solidez notable al montar a Villeroy Van Het Harteveld Z. Esta yegua ha sido asignada específicamente para la competencia, y la conexión entre el caballo y el jinete ha sido fundamental para lograr los resultados obtenidos hasta el momento en el escenario senegalés.

Agenda Competitiva y Próximas Fechas

La siguiente clasificatoria se desarrollará el jueves 5 de noviembre a partir de las 5:00 a.m. hora de Colombia. Esta sesión será decisiva para definir las posiciones de clasificación hacia las rondas finales, donde los mejores competidores demostrarán su capacidad bajo presión.

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La gran final está programada para disputarse el viernes 6, fecha que cerrará las actividades deportivas de la modalidad. Gutiérrez disputará el salto de obstáculos en el periodo comprendido entre el 3 y el 6 de noviembre, utilizando a Villeroy Van Het Harteveld Z como su montura oficial durante todo el evento.

El Legado Familiar y la Preparación

Su padre, Carlos Gutiérrez, es veterinario de profesión y fue quien transmitió la cercanía con los animales a sus tres hijos. Alejandro empezó a montar cuando tenía apenas tres años, dando sus primeros pasos sobre caballos de vaquería o criollos en brazos de su padre. Esta infancia entrelazada con el mundo ecuestre sentó las bases de su carrera profesional.

Su madre, María Teresa Alcocer, también forma parte de una familia donde la equitación siempre estuvo presente. Alejandro describe su relación con el deporte como un legado vital que se ha integrado con su historia personal desde que tiene uso de razón, considerando que la equitación fue una actividad familiar destinada a compartir y crecer alrededor de los animales.

Objetivos y Retos Internacionales

El camino hacia Dakar tomó forma con su actuación destacada en el FEI Jumping Challenge de 2025. Sus resultados consistentes y la regularidad mostrada en esa competencia internacional le permitieron asegurar la plaza olímpica para Colombia, consolidándose como una de las mayores promesas del deporte ecuestre nacional.

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Gutiérrez afirma que su objetivo va más allá de la simple participación. Busca dar lo mejor de sí mismo, representar a su país con el mayor honor posible y absorber toda la experiencia que un entorno de alta competencia ofrece. Sabe que tendrá enfrente a algunos de los mejores jinetes jóvenes del mundo.

La preparación actual se fundamenta en un plan de trabajo y entrenamiento exhaustivo, ya que la magnitud de los Juegos Olímpicos no permite improvisaciones. El jinete reconoce que Dakar será hasta ahora el reto más exigente de su trayectoria, pero confía en que la comunicación fluida con su yegua le permitirá alcanzar la excelencia deportiva en Senegal.