El vicepresidente del Senado Alejandro Ocampo pidió a la CIDH y la ONU monitorear el requerimiento del MinTIC para suspender la cuenta de Gustavo Petro en X por incitación a la violencia.

El vicepresidente del Senado de Colombia, Alejandro Ocampo, anunció oficialmente que interpondrá una solicitud formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas. Esta petición busca que los relatores especiales de libertad de expresión monitoren de cerca el requerimiento realizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Dicho organismo gubernamental ha solicitado a la plataforma de redes sociales X la suspensión inmediata de la cuenta oficial del expresidente Gustavo Petro, identificada como @petrogustavo.

Solicitud del MinTIC y fecha del requerimiento

La iniciativa administrativa del ejecutivo comenzó el pasado 22 de noviembre, fecha en la que la cartera de Comunicaciones envió una comunicación formal a la plataforma X. En dicha misiva, el MinTIC argumentó que el perfil del expresidente podría estar incurriendo en una posible incitación a la violencia. Esta acción constituye el detonante directo de la reacción política y legal liderada por Ocampo, quien considera que el proceso carece de bases jurídicas sólidas.

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Ahora, el contenido de esa solicitud inicial y las subsiguientes actuaciones del Ministerio serán revisados por instancias internacionales. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte IDH y el relator especial de las Naciones Unidas sobre libertad de opinión y expresión serán los encargados de vigilar si esta medida viola los tratados de derechos humanos vigentes.

Argumentos legales de Alejandro Ocampo contra la censura

Alejandro Ocampo ha cuestionado tanto el fondo como la forma del requerimiento gubernamental. Según sus declaraciones, el MinTIC no explicó cuál norma específica le otorga la facultad de formular este tipo de pedidos a las plataformas tecnológicas. El legislador señaló que la entidad se atribuyó indebidamente el poder de calificar un discurso político como incitación a la violencia, función que, según la ley, corresponde exclusivamente a un juez competente.

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Para sustentar su postura, Ocampo citó el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que protege explícitamente la libertad de expresión y prohíbe cualquier forma de censura. Asimismo, hizo referencia al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza la libertad de pensamiento y de expresión. El senador advirtió que esta petición podría derivar en presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, y abuso de función pública, aunque aclaró que esto no constituye una imputación judicial formal.

El vicepresidente del Senado enfatizó que el mensaje del gobierno trasciende al expresidente. Afirma que si se silencia a una figura con millones de seguidores, el riesgo aumenta para periodistas, líderes sociales y ciudadanos que protestan. Para Ocampo, la existencia de una oposición libre es fundamental; sin ella, la democracia no funciona.

Reacciones políticas y posición de la oposición

Las críticas a la medida gubernamental han sido rápidas y contundentes por parte de otros sectores políticos. María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico, calificó la solicitud como un intento por limitar las voces críticas de la oposición. Considera que el comunicado del MinTIC es gravísimo porque busca coartar el disenso y el debate político, tildando la acción de persecución contra el pensamiento crítico.

Por su parte, la exsenadora María José Pizarro describió la iniciativa como un despropósito total. Recordó nuevamente que la Constitución de Colombia prohíbe la censura y proteje la libertad de expresión. Gustavo Petro también rechazó el requerimiento a través de su propia plataforma, definiéndolo como un acto de censura y recordando que la Carta de 1991 vetó esta práctica.

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Además, Ocampo recordó que el actual presidente del Senado, Abelardo de la Espriella, convocó en diciembre de 2024 a un paro general total con el objetivo de sacar al tirano del poder, concluyendo un video con la frase fuera Petro. Esta referencia sirve para ilustrar que la libertad de expresión no puede depender de quién ocupa el cargo gobernante.

Situación actual de la cuenta y próximos pasos

En este momento, la plataforma X no se ha pronunciado públicamente sobre si acogerá la solicitud del Ministerio de las TIC. La cuenta del expresidente Petro sigue activa y él mismo ha utilizado el espacio para rechazar el requerimiento del Gobierno nacional. Alejandro Ocampo informó que también le solicitará a la plataforma que comunique públicamente si responderá al pedido gubernamental, asegurando transparencia en el proceso.

La expectativa ahora se centra en la respuesta de la red social y en las posibles resoluciones de los relatores internacionales. Si la CIDH o la ONU determinan que hay un riesgo inminente para los derechos humanos, podrían emitir advertencias urgentes. Esto mantendría la presión sobre el gobierno colombiano y la empresa tecnológica para garantizar que la libertad de expresión en Colombia no sea comprometida por decisiones administrativas unilaterales.