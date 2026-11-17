El ministro del Interior condena la orden del juez en Antioquia para investigar al presidente por sus palabras sobre Primo Gay, calificándola de absurda y defendiendo la firmeza del Gobierno contra el crimen organizado.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, emitió un firme rechazo público ante la decisión de un magistrado en Antioquia, quien ordenó solicitar a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue al presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Esta acción judicial fue desencadenada por las duras declaraciones del mandatario durante el careo con el capturado Néider Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay, y otro imputado, Esneider Errón Serna.

Reacción oficial contra la orden judicial

A través de la cuenta oficial del Ministerio en la plataforma X, Ordóñez tildó la medida de absurda y describió la situación como el mundo al revés. En su comunicado, el funcionario señaló que se exige investigar al presidente por supuestamente haber desconocido la presunción de inocencia de Primo Gay, a quien el Gobierno clasifica como un asesino con vínculos en las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. El ministro afirmó rotundamente que la única persona que está violando la ley en este contexto es quien cumple con las obligaciones hacia el país y lucha contra la delincuencia.

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Defensa de los calificativos del presidente

Ordóñez cuestionó abiertamente las exigencias del juez sobre el trato verbal hacia los capturados, preguntando sarcásticamente si el presidente debiera llamar al terrorista como respetado ciudadano o su señoría. El titular de la cartera de Gobierno defendió la postura de Abelardo de la Espriella, argumentando que a un responsable de barbarie se le debe llamar por lo que es. Reiteró que el repudio social es lo que merecen estos sujetos y expresó su indignación ante la tendencia de justificar a criminales en Colombia, asegurando que el Gobierno continuará utilizando el lenguaje adecuado para identificar su naturaleza criminal.

El debate sobre la dignidad humana y el procedimiento legal

La controversia surgió durante la audiencia de legalización de captura, donde el juez ordenó compulsionar copias de información a la Comisión de Investigación y Acusación para que examine las intervenciones del jefe de Estado y la exhibición pública de los ciudadanos detenidos. El togado argumentó que las palabras del presidente afectaron la dignidad humana de los imputados y consideró que podrían constituir un trato denigrante fuera del estricto procedimiento legal. Esta decisión busca establecer si los hechos ameritan una investigación formal dentro de las competencias constitucionales de la Cámara, sin que esto implique que el mandatario haya sido declarado responsable de alguna conducta irregular.

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Declaraciones polémicas y contexto del careo

Antes de la reacción del Ministerio, el presidente Abelardo de la Espriella dirigió palabras extremadamente duras a Primo Gay, a quien calificó como una porquería, un bandido y un asesino despreciable responsable de la muerte de trece policías. El jefe de Estado advirtió que el capturado sabía lo que se le venía encima y expresó su convicción de que no quedaría impune por los crímenes atribuidos contra policías, soldados y población civil. De la Espriella aseguró que le cayó todo el poder del Estado y que este tipo de individuos, a quienes llamó asesinos de asesinos, enfrentarían las consecuencias judiciales correspondientes.

Implicaciones futuras para la investigación constitucional

Ahora, el proceso se traslada a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que debe determinar si existen motivos suficientes para abrir una investigación formal sobre las declaraciones del presidente. La medida no implica una condena previa, sino un mecanismo constitucional para examinar posibles irregularidades en el ejercicio del cargo. El Gobierno mantiene su firmeza en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, mientras el país observa cómo esta decisión judicial influye en la percepción del manejo de la seguridad y el respeto a los derechos de los detenidos.