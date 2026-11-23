Alejandro Sanz llega al DAVIarena de Medellín el 10 de febrero de 2027 con su gira ¿Y ahora qué +?. Conoce los precios de las entradas, la agenda de preventa y los detalles del concierto tras casi 11 años de ausencia en la ciudad.

El cantante español Alejandro Sanz confirmó su regreso oficial a Medellín para una cita inolvidable con sus seguidores. La artista realizará su presentación el miércoles 10 de febrero de 2027 en el recinto DAVIarena. Este evento marcará la primera vez que el músico se presenta en la ciudad colombiana desde su última visita en mayo de 2016. El reencuentro estaba pendiente desde hace años, incluso después de que se anunciara una fecha en 2023 que finalmente no se concretó.

Gira ¿Y ahora qué +? en Medellín

La presentación forma parte de la gira mundial ¿Y ahora qué +?, nombrada en honor al álbum que le otorgó a Alejandro Sanz el premio Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Contemporáneo. Los fanáticos podrán disfrutar en vivo de éxitos clásicos como Corazón partío y Amiga mía. Esta gira internacional ya ha sumado 76 conciertos en países como España, Estados Unidos, México y diversas naciones de Sudamérica. El artista también se presentó en Bogotá en febrero de 2026, donde tuvo que realizar dos noches en el Movistar Arena debido a la alta demanda de su público.

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Disponibilidad y duración de preventas

La promotora colombiana Breakfast Live, encargada de llevar el espectáculo a la ciudad, ha puesto a disposición las entradas para esta esperada presentación. La preventa estará abierta exclusivamente por un lapso de 48 horas o hasta que se agote el cupo destinado para esta fase inicial. La venta para el público general se iniciará formalmente el jueves 26 de noviembre a las 12:00 p. m., aunque esta ventana también podría abrirse antes si la etapa de preventa se agota rápidamente.

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Precios en fase de lanzamiento

En la etapa de lanzamiento, los precios de las entradas varían significativamente según la ubicación dentro del DAVIarena. Las localidades más económicas se ubican en el piso 4, específicamente en los sectores 401, 402, 418 y 419, con precios que oscilan entre $85.000 y $160.000, aunque estas tienen vista parcial de la escena. En el piso 3, los valores van de $170.000 a $306.000. Las localidades de platea presentan una gama más amplia, desde $187.000 en los sectores 110 a 117 hasta $442.000 en los sectores 101 a 106. La Tribuna Fan mantiene un valor fijo de $650.000, mientras que el Primavera Lounge (setores 201 a 206) cuesta $476.000. Estos precios están sujetos a costos adicionales de servicio que no están incluidos en el valor base de la entrada.

Estructura de precios finales

Una vez finalice la etapa de lanzamiento, todas las entradas aumentarán a su precio máximo. La Tribuna Fan se mantendrá en $650.000, mientras que el Primavera Lounge subirá a $560.000. En la platea, el sector 101 a 106 alcanzará los $520.000. La entrada más económica quedará fijada en $100.000 para los sectores restantes. Este ajuste de precios refuerza la alta expectativa que rodea a este regreso tras casi 11 años de ausencia en la agenda de Medellín. Breakfast Live destaca que la ciudad es una de las diez en el mundo con mayor cantidad de oyentes mensuales del artista en la plataforma Spotify, lo que justifica la demanda y la importancia estratégica de esta presentación.