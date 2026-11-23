Artista Alejandro Tobón explora el error creativo y materiales encontrados en su obra para la Bienal Bogotá 2025, uniendo artesanía familiar con escultura contemporánea.

El escultor y artista colombiano Alejandro Tobón ha consolidado una trayectoria artística marcada por la integración de materiales recuperados y la filosofía del error creativo. Originario de Medellín y egresado de artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, Tobón ha exhibido sus ensamblajes en ferias y museos de Chile, España, Alemania, Francia, Inglaterra y Suiza, utilizando elementos arquitectónicos hallados en las calles de Colombia.

La Bienal Bogotá 2025 y obras recientes

Alejandro Tobón presentó pabellón Las Nieves como parte de la Bienal de Arte de Bogotá del año 2025, una de sus obras protagónicas recientes que ilustra su interés por la reconstrucción y la identidad territorial. Este montaje se suma a su muestra anterior, Monumentos del futuro, celebrada hace apenas un par de meses en la Galería El Museo, donde continuó explorando la mezcla, el bricolaje y la ruina como componentes centrales de su narrativa visual.

Also read Alejandro Vega gana finalista Premio Eafit con novela sobre violencia en San Carlos

Materiales encontrados e identidad territorial

La obra de Alejandro Tobón se caracteriza por la recolección de desechos industriales y de construcción, especialmente madera y muebles descartados en barrios como Bello. Este proceso le permite cuestionar la identidad de los lugares y analizar la historia detrás de los objetos domésticos, como cuando descubrió muebles de estrato social alto desechados en zonas obreras, elementos que integró en su trabajo de grado mezclando piezas de estilos diversos como el Luis XV.

Advertisement

Formación y el papel del maestro Luis Fernando Peláez

La trayectoria académica de Alejandro Tobón incluyó una etapa en la Escuela Popular de Arte, actual Facultad de Arte del ITM, antes de migrar a la Universidad Nacional de Colombia durante la transformación institucional del centro educativo. Allí, bajo la mentoría del escultor antioqueño Luis Fernando Peláez, el artista comprendió que el azar y el error deben valorarse, una lección que aplicó tanto en su estudio como en su vida cotidiana desde una perspectiva sociológica y filosófica.

Legado familiar y aprendizaje manual desde la juventud

Los inicios de Alejandro Tobón en el arte están profundamente arraigados en los oficios manuales de su familia, incluyendo a su padre ebanista y un tío restaurador de imágenes religiosas en marmolina y yeso. Desde adolescente, colaboraba en tareas delicadas de modelado y reproducción de piezas, mientras su entorno familiar le permitía cometer errores y experimentar con herramientas y parafina, fomentando una disposición abierta hacia la creación sin castigo por las equivocaciones.