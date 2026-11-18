El congresista Alejandro Toro radicó una denuncia contra el gobierno de Abelardo de la Espriella ante la ONU por omisión en la ayuda a víctimas del terremoto del 10 de agosto y riesgos en la protesta social.

El congresista Alejandro Toro, del Pacto Histórico, anunció formalmente el miércoles 18 de noviembre la presentación de una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este recurso internacional busca investigar presuntas violaciones a las garantías fundamentales y la falta de respuesta del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La acción se centra en la crisis humanitaria derivada del terremoto del 10 de agosto y en los riesgos que enfrenta la protesta social en el país.

Denuncia contra el gobierno de Abelardo de la Espriella

La radicación de este recurso internacional tiene el respaldo de cerca de 60 congresistas colombianos, entre representantes a la Cámara y senadores. El objetivo principal de la comunicación enviada a Ginebra es solicitar la intervención del organismo multilateral para investigar omisiones gubernamentales. Los legisladores de la oposición argumentan que el Ejecutivo ha fallado en la gestión de recursos públicos destinados a la reconstrucción y atención de damnificados.

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Toro destacó que, transcurridos más de tres meses desde la emergencia del 10 de agosto, persiste una ausencia crítica de respuestas efectivas por parte del Gobierno. La denuncia exige claridad sobre el manejo y la ejecución de los fondos públicos para la atención de las familias afectadas. El legislador señaló que la lentitud en la entrega de ayudas y soluciones de vivienda agrava la vulnerabilidad de cientos de ciudadanos.

Impacto humano tras el terremoto del 10 de agosto

Uno de los ejes centrales del documento entregado en la sede de la ONU en Suiza se refiere a la crisis humanitaria por el movimiento telúrico. Toro afirmó que existe una gran preocupación por el manejo de recursos para la atención de los damnificados durante el sismo. La acción legislativa pone el foco en la necesidad de mecanismos de seguimiento sobre la gestión gubernamental frente a las víctimas del desastre natural.

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El reporte presentado por el bloque de legisladores incluye señalamientos detallados sobre la falta de soluciones concretas para las personas que perdieron todo en la tragedia. Se advierte que la inacción estatal representa una vulneración de derechos básicos. La comunidad internacional debe mantener observación sobre esta situación para garantizar la protección de las garantías fundamentales en el territorio nacional.

Riesgos para la protesta social y derechos civiles

El segundo punto expuesto ante la instancia internacional abordó el ejercicio de la protesta social y el temor a la persecución. Toro alertó sobre presuntos riesgos de criminalización contra los ciudadanos y sectores sociales que participan en movilizaciones en Colombia. El congresista afirmó que la guerra y la defensa del Estado no son una carta en blanco contra los derechos humanos.

La denuncia también hace referencia a recientes operaciones militares y bombardeos donde se ha reportado el fallecimiento de menores y adolescentes. El representante sostuvo que las acciones de defensa del Estado no pueden estar por encima de la protección de los derechos humanos ni del derecho internacional humanitario. Se requiere que los relatores especiales activen mecanismos de seguimiento sobre estos casos.

Próximos pasos y reacción del gobierno

Con la presentación de este informe, el grupo de cerca de 60 legisladores busca que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU active mecanismos de seguimiento específicos para Colombia. Toro reiteró la necesidad de que la comunidad internacional monitoree la gestión gubernamental frente a la oposición y la protesta ciudadana. Hasta la fecha, ni el Gobierno nacional ni los vocarios de la ONU han emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido de la denuncia.

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Este movimiento legislativo representa un aumento en la presión internacional sobre el presidente Abelardo de la Espriella. La radicación formal ante el órgano de la ONU en Ginebra eleva el escrutinio sobre la administración actual. Se espera que los relatores especiales analicen la información proporcionada por el Pacto Histórico en las próximas sesiones del consejo.