El escritor envigadeño Alejandro Vega Carvajal es finalista del Premio Biblioteca Narrativa Colombiana con una obra transmedia que narra la historia de un motoviajero en Antioquia.

El escritor y filólogo envigadeño Alejandro Vega Carvajal ha sido reconocido como finalista del Premio Biblioteca Narrativa Colombiana, un concurso otorgado por la Universidad Eafit. Su novela, titulada "La corriente", fue editada por el Fondo Editorial de la Institución Universitaria de Envigado y surge directamente de un proyecto académico de investigación-creación que ha sido leído por pares a doble ciego. Esta obra marca el inicio de una trilogía transmedia que incluye el libro "Coreografía de una pasión" y un proyecto audiovisual vinculado, buscando dar visibilidad a un proceso literario integral y no solo a una obra aislada.

Origen académico y narrativa del motoviajero

La génesis de esta novela comenzó en 2019, cuando Vega realizó un largo viaje en motocicleta junto a una amiga, recorriendo Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia desde Medellín. Durante este trayecto, el autor llevaba bitácoras de sus experiencias, las cuales evolucionaron de una versión más anecdótica llamada "Ires y venires del viajero itinerante" hacia una narrativa literaria más compleja. El protagonista, un motoviajero llamado Muñiz, recorre los caminos de San Carlos, un municipio del oriente antioqueño profundamente marcado por la violencia y el desplazamiento forzado.

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Silencios literarios y memoria histórica

Vega Carvajal decide centrar su relato en lo que callan los hechos más que en lo que muestran explícitamente, alejándose de la dramatización gráfica del conflicto. Para construir esta perspectiva, el autor acudió a fuentes rigurosas como los libros de la Comisión Nacional de Memoria Histórica, específicamente al informe "Basta ya", y a documentos sobre la masacre de La Holanda en San Carlos. El escritor argumenta que mostrar excesivamente la violencia puede obscurecer las causas y consecuencias del conflicto, optando por una estructura donde el lector complete la historia a través de los silencios entre las palabras.

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Proyección transmedia y referentes literarios

Esta obra es la primera pieza de una trilogía que busca expandir la narrativa más allá del texto impreso. Además de "La corriente", el proyecto incluye "Coreografía de una pasión" y un componente audiovisual, reflejando el deseo del autor de que la historia se conozca por todo el ecosistema creativo que la sustenta. Vega, quien apenas está comenzando su carrera editorial con estas novelas cortas, señala que el reconocimiento del premio es vital para visibilizar este esfuerzo multidisciplinario que combina literatura, investigación y nuevas formas de contar historias contemporáneas.

Influencias antioqueñas y experimentación lingüística

El filólogo se inscribe en la tradición literaria antioqueña, citando como referencias a Tomás Carrasquilla, Fernando Vallejo, Luis Miguel Rivas, David Betancourt, León de Greiff, Gonzalo Arango y, de manera especial, a Fernando González por su postura crítica. La novela también dialoga con obras como "Los detectives salvajes" de Bolaño y "2666", utilizando estructuras de diarios y listados para mediar la voz del protagonista a través de otro personaje llamado Iván. Vega incorpora neologismos y onomatopeyas que emulan el sonido y la vibración de la motocicleta, enfatizando cómo las palabras se usan en contextos específicos y cómo el lenguaje puede reflejar la realidad física del viaje y la memoria.