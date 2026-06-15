Alemania arrolla y Costa de Marfil gana sobre la hora en el Grupo E

Alemania goleó 7-1 a Curazao, mientras que Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador con un gol de Amad Diallo en el minuto 90. Ambas selecciones suman tres puntos en el Grupo E del Mundial 2026.

La primera jornada del Grupo E del Mundial 2026 dejó emociones y sorpresas en dos partidos que definieron el arranque de la competencia. Alemania , tetracampeona del mundo, demostró su poderío ofensivo al golear 7-1 a Curazao en el NRG Stadium de Houston.

El equipo alemán, dirigido por Julian Nagelsmann, saltó al campo con una alineación ofensiva que incluyó a Kai Havertz, Jamal Musiala y Felix Nmecha, y desde los primeros minutos impuso su ritmo. Sin embargo, el partido tuvo un momento histórico cuando Livano Comenencia, defensor de Curazao, aprovechó un error en la salida alemana para marcar el primer gol mundialista de su selección, igualando transitoriamente el marcador.

La alegría de los caribeños duró poco, porque Alemania reaccionó de inmediato con un tanto de Nmecha y, antes del descanso, Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja con un cabezazo tras un córner. En el segundo tiempo, Havertz amplió desde el punto de penalti y luego Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Denis Undav y el propio Havertz completaron la goleada.

El 7-1 final recordó la histórica victoria de Alemania sobre Brasil en las semifinales de 2014, aunque esta vez el rival era Curazao, que debutaba en una Copa del Mundo. Alemania se instaló en la cima del grupo con una diferencia de gol de +6, muy superior al resto de sus perseguidores. El segundo partido de la zona, disputado en Filadelfia, enfrentó a Costa de Marfil y Ecuador.

Los sudamericanos, liderados por Enner Valencia y Moisés Caicedo, dominaron la primera mitad y estrellaron dos remates en el travesaño, uno de ellos de Pervis Estupiñán desde fuera del área. Costa de Marfil, por su parte, creció con el paso de los minutos gracias al trabajo en el mediocampo de Franck Kessié y la velocidad de Amad Diallo y Jérémie Boga.

El partido parecía encaminarse al empate, pero en el minuto 90, Diallo recibió un pase filtrado dentro del área, eludió al arquero Hernán Galíndez y definió con precisión para darle el triunfo a los marfileños. Fue un golpe duro para Ecuador, que había hecho méritos para sumar al menos un punto.

Con este resultado, Costa de Marfil se ubica segunda en el grupo con tres puntos, mientras que Ecuador queda tercera con cero unidades y Curazao cierra la tabla sin puntos. La derrota de Ecuador deja al equipo de Gustavo Alfaro contra las cuerdas, obligado a ganar sus próximos partidos para mantener opciones de clasificación. La próxima jornada será determinante para las aspiraciones de todos los equipos.

Alemania se enfrentará a Costa de Marfil en Toronto en un duelo entre los dos ganadores de la primera fecha, un partido que podría definir el liderato del grupo. Alemania parte como favorito, pero Costa de Marfil demostró que tiene argumentos para competir, especialmente en los minutos finales.

Por otro lado, Ecuador y Curazao se verán las caras en un partido que ambos necesitan ganar para no quedar eliminados. La selección ecuatoriana deberá mejorar su efectividad de cara al arco, pues en su debut generó ocasiones pero no logró concretar. Curazao, pese a la goleada sufrida, demostró carácter al marcar su primer gol mundialista, pero deberá corregir sus errores defensivos si quiere sumar puntos.

El Grupo E promete emociones y no da tregua en esta Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Los aficionados esperan partidos vibrantes y las selecciones ya se preparan para lo que será una segunda fecha crucial en la definición de los boletos a octavos de final





elespectador / 🏆 1. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Grupo E Alemania Costa De Marfil Ecuador

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Costa de Marfil vs. Ecuador: hora y dónde este partido del Grupo E del Mundial 2026La selección de Ecuador, con la mejor generación de su historia, arranca su camino en el Mundial 2026 este domingo contra Costa de Marfil.

Read more »

Costa de Marfil vs. Ecuador: hora y dónde este partido del Grupo E del Mundial 2026La selección de Ecuador, con la mejor generación de su historia, arranca su camino en el Mundial 2026 este domingo contra Costa de Marfil.

Read more »

Ecuador vs Costa de Marfil: Un duelo clave en el Grupo E del MundialEcuador llega como revelación de Conmebol y Costa de Marfil como subcampeón de África. Este partido decidirá el aspirante a discutirle el primer puesto a Alemania en un grupo competitivo.

Read more »

Ecuador vs Costa de Marfil: duelo clave en el Grupo E del Mundial 2026Ecuador inicia su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Costa de Marfil en un partido determinante para el Grupo E. La Tricolor llega con un invicto de 19 partidos y Enner Valencia como figura, mientras que los marfileños confían en su potencial. Conozca los detalles del encuentro.

Read more »