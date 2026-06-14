Alemania golea 7-1 a Curazao en partido amistoso previo a la Copa Mundial 2026

La selección alemana se impuso con autoridad a Curazao en un encuentro amistoso disputado hoy. Los goles de Nmecha, Schlotterbeck, Havertz (2), Musiala, Brown y Undav sentenciaron el partido, mientras que Livano Comenencia descontó para los caribeños. El resultado no opaca el histórico logro de Curazao, que acaba de clasificarse por primera vez a un Mundial, el de 2026, tras una brillante eliminatoria en la Concacaf bajo la dirección de Dick Advocaat.

Hoy, domingo 14 de junio, la selección alemana derrotó por un contundente 7-1 a Curazao , en un partido que sirvió como preparación para ambas escuadras de cara a sus próximos compromisos internacionales.

Los goles del conjunto teutón fueron obra de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, quien anotó en dos ocasiones, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav. Por parte de la visita, el descuento lo convirtió Livano Comenencia, en lo que fue el único tanto para los caribeños en este encuentro amistoso.

A pesar del abultado marcador, el resultado no opaca el histórico logro alcanzado recientemente por la selección de Curazao, que selló su primera clasificación a una Copa Mundial de la FIFA, la cual se disputará en 2026. Este hito deportivo es el fruto de un proyecto a largo plazo iniciado hace aproximadamente diez años, bajo la visión de figuras como Patrick Kluivert.

La federación de la isla implementó una estrategia centrada en reclutar futbolistas con raíces curazaleñas que se formaron en las ligas profesionales de los Países Bajos, lo que elevó notablemente el nivel técnico, táctico y físico del equipo. Bajo la conducción del experimentado entrenador Dick Advocaat, el combinado caribeño realizó una campaña excepcional en las eliminatorias de la Concacaf, aprovechando la fortaleza de su localía en Willemstad y demostrando una solidez y madurez inesperadas ante rivales de mayor tradición.

Liderados por guardametas de alto nivel como Eloy Room y futbolistas de experiencia como Juninho Bacuna, Curazao desplegó un estilo de juego veloz, ofensivo y bien estructurado que le permitió superar a selecciones con mayor historia. La clasificación histórica generó una celebración masiva en la isla, marcando un antes y un después en el fútbol del Caribe y consolidando a Curazao como una de las revelaciones del fútbol regional de cara a la próxima cita mundialista.

Por otro lado, en materia de fichajes, se confirma que Marc Cucurella se convertirá en nuevo jugador del Real Madrid de España, una incorporación que busca reforzar la banda izquierda del equipo madridista de cara a la próxima temporada. El defensa español, de gran rendimiento en la Premier League, regresa a LaLiga tras su paso por el Brighton & Hove Albion, y su llegada ha sido muy bien recibida por la afición merengue





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