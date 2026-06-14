Alemania golea 7-1 a Curazao en su debut del Mundial 2026

La selección alemana superó con comodidad a Curazao en la primera jornada del Grupo E del Mundial 2026, a pesar de un breve empate inicial. Los europeos mostraron su potencia ofensiva, aunque dejaron ver fragilidades defensivas que deberán corregir. Curazao, por su parte, festejó su primer tanto en una Copa del Mundo.

Alemania , con un pequeño susto en el inicio, goleó 7-1 a Curazao , en partido correspondiente a la primera fecha del Grupo E del Mundial de 2026.

El conjunto europeo hizo valer el mejor presente de sus jugadores, así como el peso de su historia, en la que suman cuatro coronas mundialistas. Sin embargo, a los 21 minutos Livano Comenencia emparejó las acciones, con un gol donde, además de aprovechar los errores defensivos del rival, decretó el primer gol de su selección en un Mundial.

Pero la felicidad de los debutantes en la cita orbital duró muy poco, porque Alemania puso las cosas en su lugar, eso sí, dejando algunas dudas en su funcionamiento defensivo. Nico Schlotterbeck convirtió el 2-1, a los 38 minutos y Kai Havertz a los 45+5 decretó de penalti el 3-1, que dio por terminado el primer capítulo. Para el segundo periodo, el cuadro alemán no bajó el pie del acelerador y continuó marcando goles.

A decir verdad, Alemania pudo incluso marcar más goles, pero falló en la definición. Mientras que Curazao se verá las caras con Ecuador, el mismo sábado 20 de junio, pero desde las 7:00 p.m





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