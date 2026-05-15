Alerta a conductores y vendedores de ciclomotores y bicicletas eléctricas en Ciclorrutas

La entidad recuerda a los conductores de vehículos livianos que participen en las ciclorrutas y al público interesado en comprar una de estas bicicletas, revisar cuidadosamente la documentación técnica del vehículo, incluyendo potencia, amperaje y velocidad máxima permitida.

Desde la entidad recuerdan a los conductores de vehículos livianos que puedan movilizarse en las ciclorrutas de la ciudad. Durante los últimos días, el 'Patrullero RCN' ha estado acompañando a los agentes de la Secretaría de Movilidad en operativos en diferentes puntos de la ciudad, evidenciando el comportamiento de algunos infractores en las vías de Bogotá.

Un delincuente robó una motocicleta en plena Circunvalar, trató de escapar al verse rodeado, pero no lo logró, causando que varios motociclistas queden en cámara transitando por los andenes y ciclovías, lo que llevó a procesos de inmovilización. Además, hay un gris alrededor de estos casos que la entidad distrital también tiene en la mira: motos y bicicletas eléctricas que también invaden estos puntos





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