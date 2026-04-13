Alerta aérea tras levantamiento de bloqueo en Lebrija: IATA exige garantías de seguridad y movilidad

El sector aéreo colombiano permanece en alerta a pesar del levantamiento del bloqueo en Lebrija, que afectaba el acceso al Aeropuerto Palonegro. La IATA solicita a las autoridades garantizar la seguridad y movilidad para asegurar la continuidad de las operaciones aéreas, tras las protestas por avalúos catastrales que afectaron el suministro de combustible y el acceso al personal.

Aunque el bloqueo en Lebrija, que afectaba el acceso al Aeropuerto Palonegro , fue levantado esta noche, el sector aéreo colombiano permanece en estado de alerta debido a las significativas afectaciones que la situación generó en las operaciones aéreas durante los días de protestas.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha emitido una solicitud formal a las autoridades competentes, instándolas a garantizar condiciones óptimas de movilidad y seguridad tanto en los accesos como en las áreas circundantes al terminal aéreo. El objetivo principal de esta solicitud es asegurar la continuidad ininterrumpida del servicio aéreo, vital para la conectividad y el desarrollo económico de la región y del país en general. La entidad, en su comunicado, detalló que, si bien la vía de acceso comienza a normalizarse tras el cese del bloqueo, las protestas previas, motivadas por discrepancias en los avalúos catastrales, complicaron significativamente el ingreso del personal de tierra a las instalaciones aeroportuarias. Además, estas manifestaciones afectaron gravemente el suministro y abastecimiento de combustible, un elemento crucial para la operatividad de las aeronaves. La IATA advirtió que esta conjunción de factores generó una presión operativa considerable, poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones aéreas. La seguridad de los pasajeros y la eficiencia de los vuelos se vieron comprometidas, lo que obligó a las aerolíneas a tomar medidas correctivas y de contingencia para mitigar el impacto de la situación. En respuesta a esta situación, las aerolíneas que operan desde y hacia el Aeropuerto Palonegro, y otros aeropuertos afectados por las protestas, han desplegado una serie de acciones para minimizar las molestias a los usuarios y garantizar la prestación del servicio. Estas medidas incluyen la implementación de una mayor flexibilidad en los itinerarios de vuelo, ofreciendo a los pasajeros opciones de cambio de fecha, hora o incluso destino sin costos adicionales, en muchos casos. Además, las aerolíneas han intensificado los canales de comunicación con los pasajeros, manteniéndolos informados sobre la situación en tiempo real y proporcionando actualizaciones constantes sobre el estado de sus vuelos. Se han establecido líneas telefónicas de atención al cliente dedicadas a resolver dudas y atender reclamos de manera eficiente. Los equipos de tierra y de operaciones han trabajado incansablemente para optimizar los procesos de embarque y desembarque, así como para agilizar el manejo de equipajes, reduciendo al mínimo posible los tiempos de espera y las posibles demoras. Las empresas aéreas están coordinando estrechamente con las autoridades aeroportuarias y de seguridad para garantizar que se cumplan todas las normativas y protocolos necesarios para la seguridad de los vuelos y la protección de los pasajeros y la tripulación. A pesar de las dificultades y los desafíos que han enfrentado, las aerolíneas han demostrado un compromiso firme con la prestación del servicio aéreo, priorizando siempre la seguridad y la satisfacción de sus clientes. El levantamiento del bloqueo en Lebrija representa un paso positivo hacia la normalización de las operaciones aéreas. Sin embargo, la IATA y las aerolíneas continúan vigilantes y monitoreando de cerca la situación, evaluando constantemente el impacto residual de las protestas y trabajando en la implementación de medidas preventivas para evitar que eventos similares vuelvan a interrumpir el flujo de pasajeros y mercancías. La cooperación entre las aerolíneas, las autoridades aeroportuarias y las entidades de seguridad es fundamental para asegurar la estabilidad y la eficiencia del sector aéreo. La IATA reiteró la importancia de mantener un diálogo constante y abierto con las autoridades, con el objetivo de encontrar soluciones efectivas y duraderas para prevenir futuras interrupciones y garantizar la plena operatividad del Aeropuerto Palonegro y de todos los aeropuertos del país. El sector aéreo es un motor crucial para el desarrollo económico y social, y es imperativo protegerlo de cualquier amenaza que pueda comprometer su funcionamiento. Se espera que, en las próximas horas y días, las operaciones aéreas recuperen su ritmo habitual, aunque la situación seguirá siendo monitoreada de cerca para garantizar la seguridad y la fluidez del servicio





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