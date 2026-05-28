Alerta de calor extremo en la costa ecuatoriana: temperaturas históricas ponen en riesgo la salud

Temperaturas que superan los 39 °C de forma sostenida en la costa de Ecuador y picos de 44,75 °C generan una amenaza para la salud, especialmente en niños, ancianos y trabajadores al aire libre. Investigadores advierten la necesidad de medidas de adaptación urbana y vigilancia constante.

Especialistas en salud y clima han emitido una alerta alarmante: varias regiones tropicales están alcanzando índices de calor que representan una amenaza directa para la salud humana.

En la costa ecuatoriana, la temperatura ha superado de manera sostenida los 39 °C, un nivel que la Organización Mundial de la Salud clasifica como crítico. Durante el mes de marzo se registraron picos de hasta 44,75 °C y en abril las máximas se mantuvieron alrededor de los 43 °C, sin que se hayan observado días que caigan por debajo del umbral de riesgo.

La combinación de altas temperaturas y una humedad relativa elevada reduce la capacidad del cuerpo para disipar el calor a través del sudor, lo que incrementa notablemente la probabilidad de sufrir golpes de calor, efectos neurológicos graves e incluso la muerte. Los grupos más vulnerables son los niños, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas y los trabajadores que ejercen sus labores al aire libre, quienes están expuestos constantemente a estas condiciones extremas.

El monitoreo de este fenómeno lo lleva a cabo el docente investigador Iván Cherrez y su equipo dentro del proyecto "Evaluación Integral de la Calidad Ambiental y Biodiversidad". Su trabajo se centra en analizar cómo el aumento sostenido de la temperatura afecta directamente la salud y la calidad de vida de la población.

Los datos recopilados en tiempo real demuestran que el problema ya no se limita al simple ascenso de los grados, sino a la incapacidad fisiológica del organismo para autorregular su temperatura en ambientes húmedos. Además, la investigación señala que países como México, Colombia y Perú también han experimentado en los últimos años olas de calor prolongadas y récords históricos de temperatura, en un contexto global de cambio climático que intensifica la frecuencia y la intensidad de estos eventos extremos.

Ante esta realidad, los expertos enfatizan que muchas ciudades latinoamericanas aún carecen de la infraestructura necesaria para hacer frente a la nueva normalidad climática. En los centros urbanos con escasa cobertura vegetal, la ausencia de sombras y la falta de espacios de refugio térmico agravan el impacto del calor en la población.

Como medidas de mitigación inmediata, se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, mantener una hidratación constante, vestir ropa ligera y favorecer la creación de zonas verdes y refugios frescos en entornos urbanos. Para millones de habitantes que viven y trabajan en ciudades tropicales, el calor extremo ha dejado de ser una advertencia futura para convertirse en una condición cotidiana que requiere respuestas rápidas y coordinadas tanto a nivel individual como institucional





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