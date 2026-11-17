La Embajada de Estados Unidos emite alerta por protestas del 19 de noviembre en Bogotá, Medellín y más ciudades, advirtiendo riesgos de movilidad.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia ha emitido una alerta de seguridad formal dirigida a sus ciudadanos que se encuentran en el territorio nacional, tras la convocatoria de múltiples marchas programadas para este jueves 19 de noviembre. El aviso, publicado el martes 17 de noviembre por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, señala la probabilidad de afectaciones graves a la movilidad urbana y posibles interrupciones en el transporte público durante la jornada.

Detalles del mecanismo de protesta y riesgos

La advertencia oficial indica que se prevén bloqueos temporales de vías y alteraciones significativas en el flujo vehicular, impulsadas por una jornada promovida por una coalición de organizaciones sindicales, sectores sociales y agrupaciones de la oposición política. La entidad diplomática advierte específicamente que las manifestaciones se desarrollarán en cinco ciudades clave: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, concentrando la atención de las autoridades locales y la población general.

Also read Defensoría del Pueblo alerta por escalada de violencia contra las mujeres en el Atlántico

El documento oficial también recuerda a la comunidad estadounidense que movilizaciones multitudinarias anteriores en Colombia han culminado en enfrentamientos violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad del Estado. Como resultado directo de esta evaluación de riesgo, la embajada ha instruido a sus nacionales para que eviten por completo los sectores donde se realizarán las marchas y mantengan una vigilancia constante sobre los anuncios emitidos por las autoridades competentes.

Posiciones de las partes y actores implicados

Las movilizaciones están lideradas por sectores de oposición de izquierda, con el Pacto Histórico al frente, y cuentan con el respaldo activo de organizaciones sindicales y sociales que cuestionan las políticas implementadas por el presidente Abelardo de la Espriella. Entre los principales promotores y figuras públicas identificadas en la convocatoria se encuentran los congresistas Esmeralda Hernández y Alejandro Ocampo, además del expresidente Gustavo Petro, quien respalda la jornada.

Advertisement

Los convocantes han hecho pública su firme rechazo a la ley de ajuste fiscal vigente, argumentando que las disposiciones contenidas en dicha normativa podrían afectar desproporcionadamente a los sectores de la población menos favorecidos económicamente. Esta postura de resistencia busca influir en la agenda legislativa y presionar al gobierno nacional para reconsiderar el impacto social de las medidas económicas recientes.

Impacto en la movilidad y próximos pasos

El impacto concreto se hará sentir con puntos de concentración específicos y horarios definidos en las principales ciudades del país. En Bogotá, la concentración comenzará en el Parque Nacional, entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, con una posible movilización hacia la Plaza de Bolívar. En Medellín, el punto de encuentro estará ubicado en la sede de ADIDA, en la calle 57 #42-70, aproximadamente a las 10:00 de la mañana.

Para Cali, se espera una concentración en la Plazoleta Jairo Varela desde las 9:00 de la mañana. En Barranquilla, la convocatoria está prevista en la plaza Esthercita Forero a las 3:30 de la tarde. Finalmente, en Bucaramanga, los manifestantes se reunirían en la Universidad Industrial de Santander (UIS) alrededor de las 9:00 de la mañana, consolidando un día de parciales en el transporte y la vida cotidiana.

Entre las recomendaciones específicas para sus ciudadanos, Estados Unidos ha pedido calcular tiempo adicional para los desplazamientos diarios y consultar permanentemente los medios de comunicación y los anuncios oficiales sobre cierres viales. También se ha instruido a no exhibir objetos de valor y seguir las instrucciones de las autoridades en todo momento, abandonando inmediatamente las zonas de protesta si se detecta un aumento en la tensión o la violencia.