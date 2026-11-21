Estados Unidos emitió alerta tras la captura de Fausto Isidro Meza-Flores en Sinaloa. El operativo de la Sedena dejó cuatro militares y siete criminales muertos, provocando caos y bloqueos en la región noroeste de México.

Estados Unidos ha emitido una urgente alerta de seguridad para sus ciudadanos que se encuentran en el estado de Sinaloa, México. Esta medida preventiva se despachó inmediatamente después de la detención de Fausto Isidro Meza-Flores, conocido bajo el alias ' El Chapo Isidro'. Las autoridades han documentado una escalada violenta que incluye enfrentamientos armados, bloqueos estratégicos de carreteras e incendios intencionales de vehículos en la zona.

Detalles del Operativo Militar y Víctimas en Guasave

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México informó el sábado sobre las graves consecuencias del operativo que culminó con la captura. Durante la operación desarrollada en Guasave, ubicada en el norte del estado de Sinaloa en el noroeste de México, fallecieron cuatro militares mexicanos y siete presuntos delincuentes. El reporte oficial detalla que la fuerte resistencia organizada por los integrantes del grupo criminal dificultó la captura de su líder.

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Un comunicado oficial de la Sedena declaró luctuosamente que cuatro excelentes elementos de las fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano resultaron fallecidos debido a la resistencia armada. Además, se confirmó la muerte de siete agresores durante los tiroteos, mientras que el operativo logró la detención de ocho presuntos delincuentes adicionales. La operación desató pánico generalizado entre la población local durante la noche del viernes.

Desplazamiento de Capturas a la Fiscalía Especializada

Las autoridades confirmaron el traslado de Fausto Isidro Meza Flores a la Ciudad de México, donde llegó a las 05.20 horas de ese mismo día a bordo de una aeronave de transporte militar. Junto a él, fueron trasladados su primo Germán Meza Flores, alias Serafín, considerado el segundo al mando de la organización, y José, cuñado del líder y operador financiero del grupo.

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Una vez en la capital, estos sujetos fueron llevados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para quedar a disposición de las autoridades competentes. Este proceso legal busca determinar la situación jurídica final de los capturados, quienes son identificados como figuras clave en la estructura criminal de los Beltrán Leyva y aliados de Los Mayos.

Posicionamiento del Gobierno y Armas Incautadas

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, expresó sus condolencias oficiales a las familias de los soldados muertos en el enfrentamiento. El titular de la dependencia federal destacó que la valentía y el heroísmo de los militares merecen el reconocimiento total de México durante esta operación que contó con inteligencia estadounidense. Entre las armas aseguradas figuran un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano.

Impacto Civil y Reacciones en la Región

El impacto social inmediato se manifestó en la quema de negocios y vehículos, documentados en videos difundidos en redes sociales. Hasta el momento, el Gobierno de Sinaloa no ha reportado muertes de civiles, pero sí ha confirmado la presencia de varios vehículos abandonados en distintas vías públicas. Las autoridades han solicitado a la población permanecer resguardada en sus domicilios y evitar desplazamientos innecesarios para garantizar su seguridad personal.