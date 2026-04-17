Alerta de Uribe: Presunto Plan del ELN contra Candidata Paloma Valencia Desata Preocupación Nacional

El expresidente Álvaro Uribe Vélez alertó sobre un supuesto plan del ELN para atentar contra la candidata presidencial Paloma Valencia, señalando a cabecillas del grupo guerrillero. Valencia, por su parte, criticó la Paz Total y reafirmó su plan de seguridad, mientras la preocupación por la seguridad de los candidatos aumenta a nivel nacional e internacional.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado alarma al denunciar un presunto plan para atentar contra la candidata presidencial Paloma Valencia , señalando directamente a altos mandos del Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) como responsables.

Uribe afirmó que la información le fue proporcionada por interlocutores del propio grupo armado, identificando a alias Pablito Arauca y Antonio García como los autores intelectuales de un supuesto intento de magnicidio contra la dirigente del Centro Democrático. En sus declaraciones a través de la red social X, Uribe Vélez urgió a una "Máxima Alerta para proteger a Paloma Valencia de Interlocutores del Eln", detallando que Pablito Arauca y Antonio García son "los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia". Paloma Valencia, por su parte, se pronunció desde Cartagena, donde inauguró la sede de su campaña presidencial. Desde esta ciudad, Valencia reiteró su postura de desmantelar la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro y criticó duramente al senador Iván Cepeda, a quien señaló como arquitecto de dicha política. La candidata expresó su rechazo a las amenazas dirigidas a todos los aspirantes presidenciales, invocando protección divina y solicitando el apoyo de la Policía Nacional. "Hemos recibido muchos intentos y planes para atentar contra nuestras vidas. Solo pido a la Virgen María que nos cubra con su manto, a mi Dios que nos proteja y a la Policía Nacional que nos cuide", declaró la senadora. Añadió enfáticamente que la violencia no debe determinar quién puede acceder a la presidencia de Colombia, criticando a quienes "han atormentado las vidas de tantos compatriotas" y buscan perpetuar el ciclo de violencia. En un aparte de su intervención, Paloma Valencia se refirió a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en España sobre María Corina Machado, candidata a la presidencia de Venezuela. Valencia interpretó las palabras de Petro como una afinidad hacia "el tirano, el dictador, el torturador, el que ponía presa a la oposición política", instando a la reflexión sobre la gravedad de que un mandatario critique de esa manera a una líder opositora. Volviendo a su plataforma política, la candidata reafirmó su divergencia con la Paz Total, calificándola de una política que ha "entregado este país a los violentos". Según Valencia, la implementación de la Paz Total ha resultado en la liberación de miembros de grupos armados de las cárceles, quienes ahora circulan libremente y celebran, lo cual, a su juicio, ha incrementado el terrorismo en el país en "más de un 80 %" bajo el actual gobierno. Como alternativa, Valencia detalló su propuesta de campaña, que incluye la reactivación de órdenes de captura contra estructuras criminales, la militarización de vías consideradas de alto riesgo y el fortalecimiento de las acciones contra delitos como la extorsión y el secuestro. "Vamos a trabajar para que la flagrancia se castigue efectivamente y para que los reincidentes, esos que roban varias veces, sí terminen presos y no libres como nos está pasando", afirmó la candidata. Estas denuncias de Uribe se suman a un panorama de creciente preocupación por la seguridad de los aspirantes presidenciales. El propio presidente Petro ha manifestado tener información sobre un presunto plan para atentar contra el senador Iván Cepeda, datos que, según él, ya han sido compartidos con agencias de inteligencia de Estados Unidos, aunque no se han revelado detalles concretos sobre la amenaza. El mandatario vinculó estos eventos a dinámicas de extremismo y violencia política a nivel internacional, generando reacciones diversas en el espectro político colombiano. La inquietud por la seguridad de los candidatos también ha traspasado fronteras. Michael Kozak, un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. para América Latina, advirtió sobre "terribles consecuencias" para quienes atenten contra candidatos colombianos, en el marco de una audiencia sobre política exterior. Previamente, ya existía preocupación por informes de amenazas dirigidas a figuras como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, tras la difusión en redes sociales de imágenes con mensajes fúnebres. Hasta el momento, las autoridades colombianas no han confirmado oficialmente la existencia de planes de atentado específicos, pero la situación se mantiene bajo estricto seguimiento, con múltiples llamados a intensificar las medidas de seguridad para proteger a los líderes políticos





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