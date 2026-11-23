El Ministerio del Interior de la India prohíbe a funcionarios usar WhatsApp Web tras detectar infiltraciones de agentes pakistaníes en grupos de defensa nacional para robar información.

El Ministerio del Interior de la India ha emitido una orden estricta prohibiendo a los funcionarios gubernamentales el uso de WhatsApp Web para transmitir información sensible. Esta medida drástica se implementa directamente después de que los investigadores oficiales detectaran actividades sospechosas atribuidas a presuntos agentes de inteligencia con base en Pakistán. Estos actores hostiles lograron infiltrarse exitosamente en más de 50 grupos de mensajería relacionados específicamente con el ámbito de la defensa nacional india.

Alerta del NCTAU sobre sesiones de WhatsApp Web vulnerables

La advertencia oficial fue comunicada a través de la Unidad Nacional de Análisis de Amenazas de Ciberdelincuencia, conocida por sus siglas en inglés como NCTAU. Esta entidad opera bajo la estructura del Centro de Coordinación de Ciberdelincuencia de la India, identificado como 14C. El informe técnico detallado de la entidad señala que una sesión de WhatsApp Web autenticada puede ser utilizada indebidamente bajo ciertas circunstancias para obtener acceso no autorizado a la cuenta de WhatsApp de un usuario legítimo.

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Riesgos de acceso no autorizado por agentes externos

Las autoridades indias explicaron que una sesión autenticada que permanece abierta en un dispositivo de uso no personal facilita significativamente el acceso de terceros a los mensajes privados, la lista de contactos y los grupos del usuario afectado. Cualquier persona con acceso físico o digital a dicho dispositivo podría hacerse pasar por el titular de la cuenta original. Esta suplantación de identidad permite enviar mensajes fraudulentos, cometer delitos financieros o poner en marcha ataques de phishing sofisticados contra contactos de confianza.

Protocolos de seguridad recomendados para evitar filtraciones

Las autoridades sugieren tomar precauciones inmediatas para mitigar estos riesgos de ciberespionaje. Se debe cerrar la sesión de WhatsApp Web inmediatamente después de cada uso administrativo. Es imperativo utilizar el modo de navegación de incógnito o privado cuando el acceso a la plataforma sea inevitable por motivos laborales. Evitar iniciar sesión desde cibercafés, quioscos públicos, centros de negocios en hoteles u ordenadores prestados es una regla fundamental de seguridad.

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Los funcionarios no deben intercambiar información gubernamental, organizacional, financiera o confidencial a través de WhatsApp Web en ordenadores compartidos. Mantener actualizados los sistemas operativos, los navegadores web y el software de seguridad es esencial para parchear vulnerabilidades conocidas. Se debe evitar realizar descargas sospechosas, abrir archivos desconocidos o utilizar software pirateado que pueda comprometer la integridad del sistema.

Procedimientos para revisar y cerrar dispositivos vinculados

Para asegurar la cuenta, los usuarios deben seguir pasos técnicos precisos en sus dispositivos móviles. Abra la aplicación de WhatsApp desde su teléfono celular y en Android ingrese al menú de los tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha. Seleccione la opción Dispositivos vinculados para revisar la lista de equipos que aparecen conectados a su cuenta.

Si encuentra un dispositivo que ya no utiliza o que no reconoce, selecciónelo cuidadosamente y pulse Cerrar sesión para desconectarlo inmediatamente. Para usuarios de iPhone, ingrese al icono de su perfil ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Seleccione la opción Dispositivos vinculados y revise la lista activa de conexiones.

Al identificar cualquier acceso no autorizado en la lista de iPhone, selecciónelo y pulse Cerrar sesión para asegurar la cuenta. Estos pasos son críticos para prevenir que agentes externos mantengan el control sobre las comunicaciones gubernamentales sensibles.