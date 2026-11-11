Alerta electoral: El trasteo de votos amenaza las elecciones regionales de 2027 en Colombia

El trasteo de votos se consolida como la principal alerta para las elecciones regionales y locales de 2027. Expertos y exregistradores proponen reformas estructurales y el empadronamiento obligatorio para garantizar la legitimidad del proceso democrático.

El trasteo de votos ha emergido como una de las alertas más críticas para las elecciones regionales y locales que tendrán lugar en 2027, debido a su historial de distorsión en procesos anteriores. Esta práctica ilegal implica la inscripción fraudulenta de cédulas en municipios donde los ciudadanos no residen, con el objetivo de influir en resultados electorales mediante el voto masivo controlado.

Magnitud histórica del fraude electoral

Los datos oficiales revelan la escala del problema en comicios recientes. En el año 2019, el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto la inscripción de 1.065.741 cédulas por irregularidades. Posteriormente, en el año 2023, fueron 725 mil las inscripciones anuladas por causas similares. Estas cifras demuestran que el fenómeno no es anecdótico, sino un sistema estructurado que afecta la integridad del censo electoral.

Also read Debate salario mínimo Colombia 2027: escenarios inflacionarios y propuestas de actores económicos

Reformas propuestas por expertos electorales

Expertos consultados por EL NUEVO SIGLO han propuesto correctivos técnicos urgentes para mitigar este riesgo. Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, enfatizó la necesidad de depurar permanentemente el censo utilizando bases de datos públicas como multas de tránsito y Sisbén para verificar la residencia real. Propuso sanciones económicas estrictas para disuadir la inscripción fraudulenta.

El debate sobre el empadronamiento obligatorio

Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional, argumentó que el mecanismo idóneo para eliminar esta problemática es el empadronamiento municipal. Este sistema obliga al residente a inscribirse ante la alcaldía para acceder a servicios públicos, garantizando así la veracidad de la información electoral. Actualmente, este mecanismo no se usa en Colombia, lo que deja vacíos legales aprovechados por actores corruptos.

Advertisement

Impacto en la logística electoral de 2027

El calendario para las elecciones del año entrante se activó el pasado 31 de octubre porque comenzó por 10 meses el periodo de inscripción de cédulas. Este proceso es aprovechado por políticos que prometen dinero a cambio de inscribir a personas en distritos no residenciales. La Movilización de votantes mediante buses contrataba este método para aumentar la cuota de votos en zonas específicas.

Desafíos operativos del Consejo Electoral

A pesar de las alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE), el Consejo Electoral enfrenta dificultades técnicas para controlar la inscripción en los 1.103 municipios y distritos. La normatividad actual permite inscripciones por cambio de ciudad o conveniencia de ubicación del puesto de votación, lo que facilita la manipulación. Se requiere una reforma estructural que exija registro oficial de cambio de residencia para participar en elecciones locales.