Alerta en Anorí: Disidencias de las Farc abandonan explosivos cerca de un jardín infantil

En Anorí , Antioquia , la tranquilidad de la comunidad se vio abruptamente interrumpida por un acto de extrema violencia y amenaza. Disidencias de las Farc , dejando una clara demostración de su desprecio por la vida y la seguridad, abandonaron una caneca repleta de explosivos en las cercanías de un centro de desarrollo infantil. Este acto despiadado no solo puso en peligro la vida de los niños que asisten al jardín, sino que también generó pánico y zozobra en toda la población.

Las autoridades, actuando con diligencia, acordonaron el lugar de inmediato y comenzaron una investigación exhaustiva para desmantelar los artefactos y asegurar la zona. La gravedad de la situación se vio agravada por la proximidad del explosivo a una zona donde la vulnerabilidad de los niños era evidente. La comunidad de Anorí, ya afectada por la violencia y el desplazamiento, se enfrenta ahora a un nuevo desafío que exige una respuesta contundente y la protección de los más vulnerables.\La caneca con explosivos, pintada con los colores de la bandera colombiana, fue estratégicamente ubicada a menos de 20 metros del jardín infantil, situado en el barrio Arenal. Junto a ella, se colgó una bandera alusiva a las disidencias de las Farc, un claro mensaje de intimidación y desafío a la autoridad. Ante esta amenaza inminente, las autoridades tomaron medidas urgentes y necesarias para proteger a los niños y a la comunidad. Los menores fueron desalojados del centro infantil y se alertó a la población sobre la posibilidad de una detonación. José Edilberto Lesmes, director operativo de Seguridad de Antioquia, confirmó que de la caneca sobresalían cables, lo que indicaba la complejidad y el peligro de los artefactos. Se requirió la intervención de unidades especializadas en antiexplosivos para atender la situación de manera segura y eficiente. Este incidente, lamentablemente, se suma a una serie de actos de violencia que han afectado a la región, incluyendo el reciente ataque a la base militar La Montañita por parte del mismo grupo criminal. La persistencia de estas acciones delictivas exige una respuesta coordinada y una mayor presencia del estado para garantizar la seguridad y la estabilidad en la zona.\A la sombra de esta amenaza, Anorí se ha convertido en un refugio para 32 familias desplazadas por la violencia provenientes de la vereda Los Toros, en Amalfi. Este desplazamiento, que agrava la situación de vulnerabilidad en la región, recuerda el brutal ataque perpetrado por el frente 36 de las disidencias de Calarcá contra un helicóptero de la Policía, que dejó un saldo trágico de 13 uniformados asesinados. Conscientes de la crítica situación de seguridad, las autoridades de Anorí han implementado medidas preventivas, incluyendo un toque de queda nocturno y la prohibición de la circulación de motocicletas con parrillero en determinados horarios. Estas medidas, aunque necesarias, reflejan la persistente amenaza y la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de la población. Además de este evento, cabe destacar otros temas relevantes, como la declaración de Javier Galdolfi tras dejar el Atlético Nacional y el ciberataque que afectó los vuelos en Europa. Sin embargo, es fundamental que se le dé la mayor importancia a los hechos de Anorí, ya que la vida de los niños y la seguridad de la comunidad están en juego





