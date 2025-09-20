Alerta en Bocas de Cenizas: Socavación del tajamar amenaza a comunidad y navegación

La erosión en el tajamar occidental de Bocas de Cenizas, a la altura de Puerto Mocho, preocupa a pescadores, mototaxistas y comerciantes. La falta de mantenimiento y las fuertes lluvias han agravado la situación, poniendo en riesgo la infraestructura y la actividad económica de la zona. Expertos advierten sobre la urgencia de intervenir para evitar mayores daños.

La comunidad cercana al sector de Bocas de Cenizas ha emitido una alerta preocupante sobre la erosión que está sufriendo un tramo del tajamar occidental. La emergencia se ubica en el kilómetro 6, a unos 200 metros después de la segunda playa de Puerto Mocho , generando inquietud entre los mototaxistas y pescadores que dependen de esta zona para sus actividades diarias. El segmento afectado presenta una socavación que abarca al menos un metro de la vía, y la erosión se extiende hacia el río.

Los habitantes del sector, muchos de ellos pescadores, utilizan este camino para acceder a la playa Puerto Mocho, pero la situación impacta también a comercios y asociaciones de motos que transportan turistas para explorar el tajamar. Carlos Garcés, representante del gremio de motos, atribuye el colapso del terreno a las intensas lluvias de los últimos meses, lo que ha reducido el espacio disponible para el tránsito y amenaza con cortar el acceso a las motos que brindan servicio en Bocas de Ceniza. Garcés advierte que si el tramo colapsa completamente, el comercio local sufrirá una grave caída, ya que los pescadores no podrán movilizarse, lo que afectaría económicamente al sector en un 90%, dada la dependencia del mototaxismo. Omar Angulo, coordinador de la Veeduría Ciudadana Río Magdalena y residente del barrio Las Flores, señala la falta de mantenimiento del tajamar como la causa principal del problema. Angulo recuerda la desaparición del tren histórico y, con él, la entidad estatal encargada del mantenimiento de las obras de Boca de Ceniza. La privatización de los puertos supuso el fin de este crucial mantenimiento, y tras más de 15 años sin intervención, los tajamares muestran un deterioro significativo. Angulo explica que antes existía un tren que diariamente transportaba rocas desde las canteras para reemplazar las que erosionaba el mar, un mantenimiento que desapareció hace más de dos décadas. Angulo subraya que esta situación representa un peligro no solo para la navegación, sino también para la ciudad y el departamento. En su opinión, si no se aborda la emergencia, el tajamar podría comenzar a socavarse y desaparecer, lo que afectaría la navegación, provocaría inundaciones en la playa, dañaría la flora y toda la zona al perderse el control sobre la fuerza del mar y el río Magdalena, ya que los tajamares cumplen una función vital al contener la presión del mar. Es importante destacar que en octubre de 2017, el Observatorio del Río Magdalena ya había advertido a las autoridades sobre la necesidad de iniciar trabajos de mantenimiento en el tajamar. Expertos de la Universidad del Norte, tras analizar la estructura, evidenciaron el deterioro, especialmente en los últimos cinco kilómetros. Vicente Mendoza, docente de ingeniería civil y experto en geotecnia, recomendó evaluar la estructura de manera constante y establecer recomendaciones, dada la presencia de fallas causadas por fenómenos naturales o impactos como el choque de buques. Los tajamares de Bocas de Cenizas fueron construidos para facilitar la navegación en la zona portuaria de Barranquilla. En un inicio, un tren de carga transportaba carbón a lo largo del margen occidental del río Magdalena, antes de su desembocadura al mar Caribe. Tras más de cinco décadas de operación, los rieles dieron paso a un transporte turístico improvisado que permitía a los visitantes conocer la desembocadura de uno de los ríos más grandes del país. Los archivos históricos del Distrito de Barranquilla conservan registros de cómo el tren turístico se convirtió en un atractivo para los turistas interesados en presenciar el encuentro entre el mar Caribe y el río Magdalena y su característico color ceniza. El Distrito de Barranquilla ha realizado esfuerzos para recuperar un tramo importante del tajamar occidental, con el objetivo de implementar un tren turístico en el marco de la mejora de la playa de Puerto Mocho. Este proyecto incluyó la habilitación de 2.6 kilómetros de sendero peatonal, 2.2 kilómetros de ciclorruta y 2.6 kilómetros de tranvía





Bocas De Cenizas Tajamar Erosión Puerto Mocho Navegación

