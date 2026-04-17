Alerta en Bogotá: 17 mil familias en riesgo de perder subsidio de vivienda

La falta de ejecución de recursos y la disminución en la aprobación de nuevos proyectos de construcción amenazan con dejar a miles de familias bogotanas sin acceso a vivienda propia entre 2026 y 2027. El Concejo de la ciudad hace un llamado urgente a la administración distrital para solucionar esta crisis.

Las alarmas se encendieron en el Concejo de Bogotá ante la inminente posibilidad de que más de 17 mil familias de bajos ingresos pierdan el acceso a subsidios de vivienda durante los años 2026 y 2027. Esta grave advertencia fue expuesta por la concejal Sandra Forero Ramírez, quien detalló que la falta de recursos y la desaceleración en la aprobación de nuevos proyectos de construcción ponen en jaque uno de los programas sociales más importantes de la capital.

Las cifras presentadas por la cabildante son contundentes: se estima que cerca de 4.700 familias se verán afectadas directamente en 2026, una cifra que se dispararía a más de 12 mil hogares en 2027. Este escenario representa una seria amenaza para miles de bogotanos que aspiran a tener una vivienda digna y propia, exacerbando el ya significativo déficit habitacional de la ciudad.

La situación se agrava al observar la marcada caída en el licenciamiento de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS). A pesar de que en el último año se han observado algunas iniciaciones de construcción, la concejal Forero Ramírez aclaró que estas corresponden a permisos que fueron otorgados en años anteriores, lo que indica una tendencia decreciente y preocupante para el futuro.

Las proyecciones para 2026 y 2027 no son alentadoras, y según las declaraciones de la concejal, esta situación no solo impactará negativamente la oferta de vivienda, sino que también podría tener consecuencias severas en el empleo del sector de la construcción, uno de los motores económicos de la ciudad.

Paradójicamente, desde el Concejo se ha puesto de manifiesto que existen recursos disponibles que no están siendo debidamente ejecutados. Se han identificado casos notables, como más de 1,4 billones de pesos pertenecientes al cupo de endeudamiento que, hasta el momento, permanecerían sin destinación específica en diversos proyectos. Estos fondos, según se argumentó en el debate del Concejo de Bogotá, tendrían la capacidad de financiar decenas de miles de subsidios de vivienda en el futuro.

Sin embargo, el problema inmediato y apremiante, el que afecta a las familias en 2026, sigue sin una solución concreta. Este descubrimiento genera frustración y preocupación, ya que pone en evidencia una falla en la gestión y priorización de los recursos públicos. La falta de agilidad en la ejecución presupuestal y la aprobación de proyectos clave son obstáculos que impiden que el dinero disponible se traduzca en beneficios tangibles para la ciudadanía, especialmente para los sectores más vulnerables.

La interconexión entre la disponibilidad de recursos, la agilidad administrativa y la generación de proyectos es fundamental para garantizar el acceso a la vivienda, y en este momento, esta cadena de valor parece estar rota.

Ante este panorama desolador, se ha elevado un llamado contundente a la administración distrital. Se exige una aceleración significativa en los procesos, una garantía firme de los recursos necesarios y la eliminación de trabas burocráticas que obstaculizan proyectos de vivienda cruciales. El objetivo es claro: evitar que miles de familias bogotanas vean esfumada la posibilidad de acceder a su hogar propio.

Esta situación subraya un desafío urgente y de gran envergadura para la ciudad: asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la política de vivienda. Es imperativo que se tomen medidas correctivas y preventivas para que el déficit habitacional no siga golpeando de manera desproporcionada a los ciudadanos de menores ingresos, quienes dependen de estos subsidios para materializar su derecho fundamental a la vivienda. La discusión en el Concejo de Bogotá pone de manifiesto la necesidad de una visión estratégica y una ejecución eficiente para abordar las complejas problemáticas urbanas, y en este caso particular, la garantía del acceso a una vivienda digna para todos los bogotanos





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