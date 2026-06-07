Alerta en Bogotá: delincuentes usan volantes con códigos QR para robar datos personales y financieros

La Secretaría Distrital de Seguridad en Bogotá ha alertado a la ciudadanía sobre un nuevo modus operandi de engaño que implica volantes con supuestas multas y códigos QR. Los delincuentes están dejando estos documentos en lugares públicos con el fin de obtener datos personales, bancarios y financieros de las víctimas.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá ha alertado a la ciudadanía sobre un nuevo modus operandi de engaño que implica volantes con supuestas multas y códigos QR.

Según el análisis de las autoridades, los delincuentes están dejando estos documentos en lugares públicos, incluyendo códigos QR que aparentemente permiten consultar o solucionar una presunta infracción de tránsito. Sin embargo, detrás de estos enlaces diseñados para obtener datos personales, bancarios y financieros de las víctimas. Una vez la persona escanea el código, puede ser redirigida a sitios web maliciosos donde se le solicita ingresar información confidencial que posteriormente puede ser utilizada para cometer fraudes y estafas.

La Secretaría Distrital de Seguridad ha hecho un llamado a la ciudadanía para verificar cualquier notificación únicamente a través de los canales oficiales y no suministrar información personal o financiera en páginas no verificadas. Además, se recomienda no escanear códigos QR de origen desconocido y consultar comparendos únicamente a través de canales oficiales. Estas medidas pueden reducir significativamente el riesgo de que los delincuentes accedan a datos privados o cuentas bancarias.

En caso de haber sido afectado por una estafa, la Secretaría Distrital de Seguridad recordó que los ciudadanos pueden recibir orientación para reportar cualquier situación sospechosa o hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123





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