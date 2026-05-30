Alerta en Bogotá por estafa con boletas falsas para el partido de despedida de la Selección Colombia

Autoridades de Bogotá advierten sobre una nueva modalidad de estafa que ofrece entradas falsas para el encuentro de la Selección Colombia el 1 de junio en El Campín. Los estafadores operan en redes sociales y apps de mensajería, utilizando precios bajos y urgencia para engañar a los aficionados. La boletería oficial solo se vende por TuBoleta. Se recomienda extremar precauciones y comprar solo en canales autorizados.

La Secretaría Distrital de Seguridad , Convivencia y Justicia de Bogotá emitió una alerta sobre una nueva modalidad de estafa vinculada a la venta de boletas falsas para el partido de despedida de la Selección Colombia, que se jugará el 1 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Delincuentes aprovechan la alta demanda de entradas para este evento deportivo de gran expectativa y ofrecen supuestas preventas o boletas limitadas a precios atractivos mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería. Estas publicaciones fraudulentas buscan generar urgencia en los compradores, presionándolos para que realicen pagos inmediatos con excusas como 'antes de que se las ganen'.

Una vez efectuada la transacción, los estafadores desaparecen, bloquean el contacto o dejan de responder, dejando a las víctimas sin las entradas y sin posibilidad de recuperar su dinero. Las autoridades señalan que este tipo de fraudes digitales suele incrementarse en contextos de alta demanda y escasa disponibilidad de boletería oficial, como ocurre en este caso. La venta legítima de boletas para el encuentro será gestionada exclusivamente a través del plataforma 'TuBoleta'.

Para evitar ser víctima, se recomienda desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos, no pagar sin verificar la autenticidad del vendedor y únicamente comprar en canales oficiales. Se insta a la ciudadanía a denunciar cualquier sospecha de fraude a las líneas de emergencia o en las plataformas dispuestas por la Secretaría de Seguridad





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