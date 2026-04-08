Alerta en Colombia por Aumento de Casos de Varicela en 2026

El sistema de salud colombiano reporta un incremento en los casos de varicela, con aumentos significativos en varias regiones. Las autoridades insisten en la vacunación y la identificación temprana de síntomas.

El sistema de vigilancia en salud pública de Colombia ha activado las alarmas tras confirmar un aumento en los casos de varicela durante el año 2026. Si bien las autoridades han enfatizado que no se trata de una epidemia, existe una genuina preocupación por el comportamiento al alza de esta enfermedad altamente contagiosa en varias regiones del país.

Este incremento, evidenciado por los datos del Instituto Nacional de Salud, con corte a la semana epidemiológica 12 (28 de marzo), revela un aumento del 15% en los casos, pasando de 4.981 en 2025 a 5.709 en 2026. Esta tendencia al alza se manifiesta de manera más pronunciada en ciertas áreas del territorio nacional, donde los contagios se han duplicado o han experimentado un crecimiento significativo, lo que exige una atención especial por parte de las entidades sanitarias y la comunidad en general.\El aumento de casos de varicela no ha sido uniforme en todo el territorio colombiano, pero sí ha generado inquietud en diversas regiones. Por ejemplo, Santander ha visto un incremento del 138.9%, pasando de 113 a 270 casos; Norte de Santander, con un aumento del 111.9%, de 184 a 390 casos; Antioquia, con un crecimiento del 23%, de 482 a 593 casos; Bogotá, con un aumento del 10.8%, de 970 a 1.075 casos; y Cundinamarca, con un incremento del 7.7%, de 453 a 488 casos. Este panorama refleja una circulación activa del virus en distintas zonas del país, especialmente en regiones con alta densidad poblacional y una movilidad constante. Los especialistas hacen hincapié en la importancia de la identificación temprana de los síntomas para evitar complicaciones y disminuir el riesgo de propagación. Los síntomas iniciales pueden ser similares a los de un resfriado común, como fiebre (leve o alta), malestar general, cansancio, pérdida de apetito y, posteriormente, la aparición de erupciones rojas en la piel que evolucionan a ampollas con líquido y, finalmente, forman costras. Ante síntomas más severos como fiebre persistente, somnolencia excesiva, dificultad respiratoria, vómitos o lesiones con signos de infección, es crucial buscar atención médica inmediata.\A pesar de no constituir una emergencia sanitaria, el incremento en los casos de varicela ha llamado la atención de expertos en salud pública. Patricia Tacuma, magíster en Administración de Salud, explica que este aumento podría estar relacionado con factores como la acumulación de población susceptible después de la pandemia, esquemas de vacunación incompletos y el aumento del contacto en entornos escolares. Además, se destaca el papel de la estacionalidad, ya que la varicela suele presentar picos en ciertos meses del año, especialmente en abril. A esto se suma la movilidad durante temporadas como Semana Santa, que podría favorecer la aparición de brotes localizados. La varicela se transmite con facilidad a través de gotas respiratorias al hablar, toser o estornudar, así como por contacto directo con las lesiones cutáneas. La capacidad de contagio incluso antes de la aparición de síntomas visibles facilita su propagación, especialmente en espacios cerrados como escuelas, hogares y guarderías. Las autoridades sanitarias reafirman la vacunación como la medida preventiva más efectiva. En Colombia, la vacuna contra la varicela está incluida en el esquema nacional de vacunación y se aplica de forma gratuita, con dos dosis: la primera al año de vida y la segunda a los 5 años. Esta protección reduce significativamente el riesgo de contagio y, en caso de infección, suele presentarse de forma más leve





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