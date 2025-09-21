Alerta en Colombia por enfermedad genética que amenaza la vista de mil personas

La Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber (LHON), una enfermedad genética rara, pone en riesgo la visión de al menos mil colombianos. La campaña '#ConoceLHON' busca concienciar y ofrecer apoyo a los pacientes.

En Colombia , una enfermedad genética rara llamada Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber ( LHON ) podría afectar a al menos mil personas sin que lo sepan, amenazando con la pérdida de la vista en un corto período de tiempo. Esta afección mitocondrial, que ya cuenta con cerca de 30 casos confirmados en el país, puede llevar a la ceguera total en menos de un año.

La Asociación Colombiana de Neurooftalmología y la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades Huérfanas (Acopel) lideran la campaña “#ConoceLHON, echa ojo y cuida tu visión”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano y ofrecer apoyo a los pacientes afectados. La campaña se extiende durante dos semanas, del 15 al 28 de septiembre, con actividades educativas y de sensibilización, en el marco de la primera conmemoración del Día Mundial de LHON en Colombia. La directora ejecutiva de Acopel, Luz Victoria Salazar, enfatiza la necesidad de actuar rápidamente debido a la progresión acelerada de la enfermedad, que a menudo se manifiesta de manera repentina e indolora, afectando la visión sin previo aviso. La preocupación de los especialistas radica en la rapidez con la que la enfermedad puede avanzar, llevando a una pérdida visual grave e irreversible en un período corto. La LHON es causada por una mutación genética que se transmite exclusivamente por vía materna, lo que significa que una madre portadora puede pasar la alteración a sus hijos, tanto hombres como mujeres, mientras que los padres no la heredan a su descendencia. Esto incrementa la probabilidad de que varios miembros de una misma familia se vean afectados, como ya ha sucedido en Colombia, donde se han registrado casos de parientes cercanos diagnosticados con la enfermedad. Los departamentos de Atlántico y Bolívar concentran el mayor número de casos, con siete pacientes cada uno. Sucre registra cinco, y Valle y Cundinamarca tienen dos, respectivamente. Los expertos sugieren que existe un subregistro considerable, lo que indica que muchas personas aún desconocen su condición y podrían estar en riesgo de perder la visión. La enfermedad suele manifestarse entre los 12 y 26 años, siendo los hombres jóvenes los más propensos a ser diagnosticados. Los primeros signos incluyen visión borrosa, alteración en la percepción de los colores y la aparición de un punto central en el campo visual. La Dra. María Cabarcas Solano, presidenta de la Asociación Colombiana de Neurooftalmología, explica las etapas de la enfermedad, que pueden comenzar en un ojo y extenderse al otro en menos de un mes, o presentarse de forma bilateral desde el principio. Tras una fase de estabilidad, se entra en una fase crónica que puede llevar a un deterioro visual grave e irreversible en menos de un año si no se trata. Además del componente genético, los especialistas advierten sobre la influencia de factores ambientales y de estilo de vida en la aparición y progresión de la LHON. Una mala alimentación, el consumo de alcohol y tabaco, el uso de sustancias psicoactivas, el estrés mal gestionado y la falta de ejercicio pueden actuar como detonantes en personas con predisposición genética, acelerando el desarrollo de la patología. Los expertos insisten en la importancia de identificar la enfermedad a tiempo para frenar su avance y proteger la vista de los individuos afectados. La campaña busca no solo informar a la ciudadanía sobre la LHON y sus riesgos, sino también ofrecer acompañamiento a los pacientes diagnosticados, buscando mejorar su calidad de vida y fortalecer las rutas de diagnóstico e investigación sobre enfermedades raras en el país. Las organizaciones invitan a la población a informarse sobre la LHON, prestar atención a los síntomas y buscar asesoramiento médico en caso de sospecha. El acceso a la información y al apoyo se facilita a través de la página web www.acopel.org.co y el número de teléfono +57 317 6405145, proporcionando recursos esenciales para aquellos que se enfrentan a esta enfermedad rara y devastadora. Se destaca la importancia de la atención temprana y el seguimiento médico para mitigar el impacto de la enfermedad en la vida de los pacientes y sus familias





