Alerta en el transporte masivo: denuncian intento de hurto con sustancias químicas en estación Ricaurte

Una ciudadana denunció un intento de robo en el sistema de transporte masivo de la capital, donde delincuentes utilizaron sustancias químicas para desorientar a la víctima. El incidente, ocurrido en la estación Ricaurte, destaca la importancia de la prevención y la reacción oportuna ante situaciones sospechosas. TransMilenio S.A. manifestó su solidaridad y reiteró la necesidad de confiar en el instinto y buscar ayuda inmediata.

La seguridad en el sistema de transporte masivo de la capital del país vuelve a estar en el centro del debate tras la denuncia pública realizada por una ciudadana, identificada como Ana María Cañón, quien fue víctima de un intento de hurto bajo el uso de sustancias químicas .

El hecho, ocurrido el pasado domingo 26 de abril de 2026 en la estación Ricaurte, pone en evidencia una modalidad de asalto donde los delincuentes utilizan elementos de contacto y agentes inhalantes para doblegar la voluntad de los usuarios. La oportuna reacción de la joven y el apoyo de los equipos de gestión en vía evitaron que el incidente pasara a mayores.

De acuerdo con el testimonio compartido por la afectada a través de un video, los eventos se desencadenaron alrededor de las 4 de la tarde mientras esperaba el servicio de la ruta G43 con destino a San Mateo. La joven relató que fue abordada inicialmente por una mujer de aproximadamente 40 años, quien bajo el pretexto de consultar una dirección, realizó un contacto físico innecesario. Se me acercó demasiado y muy abruptamente, por lo cual se me hizo muy extraño.

En ese momento yo volteé a mirar y no le respondí; simplemente la ignoré, dijo. Según la narración, la mujer no actuaba sola. Dos individuos más, un hombre de tez morena y otra joven, se posicionaron estratégicamente a su alrededor. En el momento en que arribó el bus, los tres sospechosos intentaron forzar su entrada al vehículo.

Al percibir una actitud extraña entre ellos, la ciudadana decidió no abordar y alejarse del lugar, lo que marcó el inicio de los síntomas físicos provocados por una sustancia desconocida que había sido depositada en su ropa. La modalidad descrita por la víctima implica el uso de elementos que desprenden vapores tóxicos al ser inhalados. Ana María detalló que, tras separarse del grupo, experimentó una reacción inmediata.

Sentí un olor raro, como a alcohol o perfume, y apenas inhalé me dio muchísimo mareo; mi primera reacción fue pensar: me drogaron, señaló. Ante la confusión, la joven buscó refugio en otro vagón de la estación y solicitó el auxilio de una pareja de transeúntes. Fue en ese momento cuando se detectó la presencia de un agente extraño en su vestimenta.

Según el relato de la víctima, ellos revisaron mi chaqueta y me dijeron: tienes unas pepas naranjas, quítate la chaqueta. Efectivamente, me habían aplicado algo. Esta técnica permitiría a los asaltantes generar un estado de desorientación en la persona para proceder con el robo de sus pertenencias sin que esta pueda oponer resistencia o pedir ayuda de manera coherente. Tras el incidente, la ciudadana acudió al personal de seguridad y asistencia de la estación.

Por su parte, la empresa TransMilenio S.A. emitió un pronunciamiento oficial sobre el caso, manifestando su solidaridad. Lamentamos profundamente la situación presentada y expresamos nuestra solidaridad con Ana María Cañón, detallo. La entidad subrayó que la celeridad con la que actuó la usuaria fue determinante para garantizar su integridad.

La organización destacó la importancia de la articulación con la Fuerza Pública en estos escenarios: Reconocemos y destacamos su reacción oportuna al acudir de manera inmediata a nuestro personal en vía y a la Policía, una acción que resulta fundamental para activar de forma ágil los protocolos de atención y protección. Asimismo, confirmaron que una vez se recibió la alerta, los auxiliares de TransMilenio y uniformados brindaron el acompañamiento necesario hasta que la joven pudo reencontrarse con sus familiares.

El caso ha servido como un llamado de atención para los millones de ciudadanos que se movilizan diariamente en el sistema. Finalmente, tanto la víctima como la entidad gestora del sistema coinciden en que la prevención es la herramienta más eficaz. TransMilenio S.A. reiteró que acudir sin demora a los colaboradores del sistema, ya sean anfitriones, gestores o personal de seguridad, marca una diferencia real en la capacidad de respuesta.

Por su parte, la denunciante instó a la comunidad, especialmente a las mujeres que viajan solas, a confiar en su instinto. Si los tocan, sospechen inmediatamente, busquen ayuda y confíen siempre en su instinto; no podemos ser tan confiados en la calle





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