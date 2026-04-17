Alerta en Jamundí por secuestro de cuatro jóvenes; investigaciones y búsqueda en marcha

Cuatro jóvenes entre 18 y 19 años fueron secuestrados en corregimientos de Jamundí, Valle del Cauca. Autoridades adelantan investigaciones y operativos de búsqueda, atribuyendo preliminarmente el hecho a disidencias de las Farc. Se exige liberación inmediata y respeto por el Derecho Internacional Humanitario.

Una ola de conmoción y preocupación ha sacudido a Jamundí , Valle del Cauca, luego de que cuatro jóvenes fueran secuestrados en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó. Los lamentables hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado jueves 16 de abril, cuando individuos armados y violentos irrumpieron en estas tranquilas comunidades, sembrando el terror entre sus habitantes y llevándose consigo a las víctimas.

La Defensoría del Pueblo ha sido la encargada de dar a conocer los detalles iniciales, atribuyendo preliminarmente la autoría de este atroz crimen a integrantes del temido Frente Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las Farc que responde al mando de alias Iván Mordisco. Esta atribución genera una alarma adicional, dado el historial de este grupo en la comisión de delitos y su impacto en la región. Ante la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo no ha permanecido inactiva y ha elevado un contundente llamado a la Fiscalía General de la Nación para que acelere y profundice las investigaciones pertinentes. El objetivo es claro: esclarecer plenamente los hechos, identificar a todos los responsables y, de esta manera, sentar las bases para que se haga justicia. Paralelamente, la entidad ha instado con urgencia al Gobierno nacional a implementar medidas de prevención y protección que sean efectivas y coordinadas. Es fundamental que estas acciones se desarrollen en estrecha articulación con las autoridades territoriales, quienes conocen de primera mano la dinámica y las necesidades de la zona afectada. La Defensoría ha sido enfática en su exigencia de liberación inmediata y sin condiciones de los jóvenes secuestrados, recalcando la imperiosa necesidad de que se respeten los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, los cuales prohíben expresamente este tipo de actos y protegen a la población civil. Tras el impacto inicial de la noticia, las autoridades locales de Jamundí convocaron de manera extraordinaria a un consejo de seguridad para evaluar la situación y definir estrategias de respuesta. En esta reunión se hizo una aclaración importante: las víctimas secuestradas no son menores de edad, como se había informado en un principio, sino jóvenes que se encuentran en un rango de edad entre los 18 y 19 años. Dos de ellos cursan el último año de bachillerato en una institución educativa de la zona, y todos son habitantes y oriundos de estas comunidades afectadas. La noticia, si bien sigue siendo grave, arroja una luz de precisión sobre la identidad de los jóvenes. En respuesta directa a los secuestros, unidades especializadas del Gaula de la Policía Nacional y del Ejército de Colombia han desplegado amplios operativos de búsqueda en los alrededores y en las zonas aledañas a los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó. Asimismo, se ha decidido reforzar significativamente la presencia de la Fuerza Pública en estas áreas, con el fin de disuadir futuros actos violentos, garantizar la seguridad de los habitantes y, sobre todo, facilitar la recuperación sana y salva de los jóvenes secuestrados. La comunidad se encuentra en vilo, a la espera de noticias que permitan un desenlace positivo y el retorno seguro de sus jóvenes





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