Alerta en medicamentos fraudulentos en Colombia: composición y fakearia revelados

La entidad histórica Invima ha informado a la población sobre tres medicamentos fraudulentos que no cumplen con los estándares sanitarios exigidos. Estos productos, compuesto por bicarbonato de sodio, naproxeno + indometacina + vitamina E, y ketoconazol, desonida y triclosán, se corresponden a los lotes recibidos 251023274, 251023275 y 250921380, respectivamente.

De acuerdo con la entidad, los productos identificados corresponden a: bicarbonato de sodio 1mEq/mL frasco x 240 mL (lote 251023274), naproxeno 1,6 gr/80 gr + indometacina 2 gr + vitamina E 3,375 gr/80 gr (lote 251023275), y ketoconazol 2% + desonida 0,1% + triclosán (irgasan) 0,6% loción tópica x 100 mL (lote 250921380).

El Invima advirtió que se desconoce la procedencia, el contenido real, así como la calidad, seguridad y condiciones de fabricación de estos productos, lo que podría representar un riesgo. El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza, explicó que este tipo de productos fraudulentos representan un riesgo importante debido a que no existe garantía sobre su composición ni sobre las condiciones en las que fueron elaborados. El Decreto 780 de 2016 define como ‘Preparación magistral.

Al preparado o producto farmacéutico para atender una prescripción médica, de un paciente individual’. Se confirmó al Invima la falsificación de estos productos magistrales e informara q. Haga clic aquí para seguirnos en el canal de WhatsAp





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