Alerta en Santo Tomás por ola de atracos y microtráfico

La ciudad de Santo Tomás se encuentra en alerta debido a una ola de atracos en el sector comercial y la presencia de bandas de microtráfico. La Alcaldía y la Policía Nacional han anunciado medidas para reforzar la seguridad y contrarrestar la ola de atracos.

La ciudad de Santo Tomás , en el departamento del Atlántico , se encuentra en alerta por una ola de atracos en el sector comercial y la presencia de bandas de microtráfico .

La Alcaldía y la Policía Nacional han anunciado medidas para reforzar la seguridad, incluyendo la instalación de 22 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, la iluminación de dos kilómetros de la Vía Oriental y la restricción de la circulación de motocicletas con parrillero. Además, se han expedido decretos para prohibir el uso de elementos que cubran total o parcialmente el rostro y se han llevado a cabo operativos especiales y labores de inteligencia para contrarrestar la ola de atracos





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